Ve středu v Kladenském deníku: prvňáci ze 6. ZŠ Kladno

Střední Čechy – Vykládka jak na běžícím pásu pod dohledem pracovníků ostrahy – a v některých případech i za účasti strážníků městské policie. Tak to v pondělí prakticky po celý den vypadalo v průjezdu jednoho z přístupů do dvora středočeského krajského úřadu na pražském Smíchově. Zástupci radnic takzvaných pověřených obcí přiváželi hlasovací lístky z nedávných parlamentních voleb doplněných další dokumentací, aby mohly být dále předány do Brna. K přepočítání preferenčních hlasů na kandidátce ODS.