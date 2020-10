Jedu a hledám volební místnost, předpokládám, že bude v hospodě, ale muž středního věku tlačící kárku naloženou basou piv, mě vyvádí z omylu: „Volby jsou na úřadě.“ Ptám se ho, zda už byl volit. Jen suše odvětí: „Co bych tam dělal? Já ty lidi vůbec neznám, to už bych mohl rovnou volit vás. Vás taky neznám,“ dodává a tlačí dál svůj náklad.

Vjíždím do ulice s označením U Výboru. Název je sice zastaralý, ale lidé jsou tak zvyklí, tak proč ho měnit. I při vstupu do budovy úřadu, je hned patrné, že tady si na pořádek skutečně potrpí. Dveře do volební místnosti mají Svinařovští zavřené, chodí se o jednom a každý další čeká způsobně v chodbě.

Kupodivu svinařovská volební komise je velmi početná, zasedá v ní hned osm žen, včetně místostarostky Jany Husnajové, která se ujala funkce hlavního hygienika. Vše pečlivě dezinfikuje.

Odmítl volit senátora

„Držíme při sobě jako stálá parta. Covid nás neodradil, ani nerozdělil,“ dodává další z členek v seniorském věku. Volební účast zde hlásí v sobotu hodinu po poledni slušnou. „Lidí máme hodně, přišlo jich už přes dvě stě, z celkového počtu 584,“ potvrzuje členka komise a účetní obce, Ilona Fürstová, „Volí se do Kraje i Senátu a zatím pouze jeden člověk odmítl volit senátora,“ dodala.

Po dobu mé dvacetiminutové návštěvy dorazilo voličů nejméně sedm, přičemž muži byli v převaze. „K volbám chodím pokaždé, někdy jsem chyběl možná kvůli nemoci, ale volím celé roky,“ sdělil muž střednéh věku, Zdeněk Zavřel.

Do místnosti vchází rázným krokem další muž kovbojském klobouku. V obci žije šestým rokem a k volbám chodí pokaždé. Od roku 1991 má prý stále stejné favority. „Nedostal jsem do schránky pouze lístky do Senátu, tak mi je vydali až ve volební místnosti. Teď už je všechno v pořádku,“ sdělil Antonín Vostárek.

I ve Svinařově měli ale chvilky, kdy byla mezi příchodem dalšího voliče prodleva. Svinařovská předsedkyně volební komise Stanislava Husnajová stačila za dva dny například uplést kus ponožky, jiná kolegyně uháčkovala základ pro polštář.

Zapomětlivá volička se musela vrátit pro průkaz

Do místnosti vstupuje v sobotu krátce před koncem voleb další volička. Bohužel zjišťuje, že si nevzala občanský průkaz. „Vždyť mě přece všichni znáte!“ prohlašuje Věra Lochnerová. Komisi neobměkčí. „Dojdi si pro průkaz domů, máš to kousek, to stihneš,“ volá na ni jedna z členek komise.

„Nedá se nic dělat, musím domů, ale stejně to nechápu, když mě znají,“ stěžuje si ještě na schodech žena. Loučím se s komisí i zapomnětlivou voličkou a obec opouštím. Mířím totiž ještě do posledního okrsku v jiné obci, kde na mě už čeká jedna ze zasloužilých předsedkyň, která má více než osmdesát roků.