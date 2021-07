PODÍVEJTE SE: Ve videoklipu si zahrál hostinského i starosta Mšece Jiří Loskot

Restaurace Na Knížecí ve Mšeci hostila v uplynulých dnech podivnou partičku lidí, která se hlučně dohadovala a pošťuchovala. Sestava skutečně bizarní včetně narkomanky, bezdomovce i mužů zákona. Kolemjdoucí se ohlíželi, co se to na vsi děje, a kdo že se to válí před vchodem místní prodejny potravin.

Ve videoklipu si zahrál hostinského i starosta Mšece Jiří Loskot. | Foto: Jitka Krňanská

Naštěstí se jednalo pouze o nahrané scény do nově připravovaného videoklipu k písni amatérského zpěváka Oty Pilze s poněkud nesmlouvavým názvem Táhni, ty děvko! Příběh pojednává o zklamání partnerského páru, jenž skončil rozchodem, přičemž autor písně a interpret v jedné osobě, nešetří ani peprnějšími výrazy na adresu svojí bývalky. Jaký bude výsledek, ukáže až sestřihaný finální materiál, který by měl co nevidět běžet na hudebním TV kanálu Óčko. První signály naznačují, že zejména u mladé generace se skladba těší velké oblibě. Kromě zpívajícího Oto Pilze a komparzistů si v příběhu zahráli i profesionálové. Herečka, zpěvačka a moderátorka Michaela Břízová, která coby novopečená maminka přivezla na natáčení i svoji dcerku Elišku a vystřihla si v klipu roli hostinské. Narkomanku ztvárňuje neméně talentovaná divadelní a filmová herečka Bára Fišerová, která svoji kariéru odstartovala v 90. letech v kladenském divadle. Ve snímku můžete vidět i známého herce epizodních rolí Honzu Kuželku. Do role hostinského obsadil tým navíc i váženou osobu - starostu Mšece Jiřího Loskota. Režie se ujal Václav Duchek, kameramanem snímku je Miroslav Nýdr. Masky a kostýmy zajistila Dana Hrbková.