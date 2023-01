„V prvním kole odvolilo 440 odsouzených. Ve druhém kole 366 odsouzených. Přesto lze konstatovat, že počet volících vězňů byl nejvyšší od té doby, co je prezident volen veřejností,“ potvrdil mluvčí Věznice Vinařice Ivan Suchý.

Druhé kolo prezidentských voleb se v nápravném zařízení uskutečnilo v pátek 27. ledna, kdy odsouzení měli možnost vhodit svůj hlas do urny od půl třetí odpoledne do večerní osmé hodiny. K volbám nakonec nedorazilo v druhém kole podle Ivana Suchého 187 odsouzených, kteří byli sice řádně zapsáni ve zvláštním volebním seznamu, ale nakonec si to rozmysleli. Mezi nimi i 16 těch, kteří sice měli zájem volit, ale neměli v pořádku doklady a komise je k volbám nepustila.

Celkem se mohlo ve věznici zapojit do prezidentkých voleb 790 oprávněných voličů. Už před prvním kolem se do zvláštního volebního seznamu zapsalo 574 z nich, kteří mají například bydliště mimo region a další.

„Průběh voleb byl klidný a bezproblémový jako vždy a všichni odsouzení, kteří projevili zájem volit, tak učinili,“ uzavřel mluvčí Věznice Vinařice.