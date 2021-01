Laboratoř pokročilých biomateriálů v rámci projektu s názvem Využití vyspělých technologií v oblasti odorologie (kriminalistický obor, který se zabývá identifikací osob nebo věcí na základě jejich pachu) již provedla test polymerů, které výzkumný tým vybral jako vhodné pro využití k dlouhodobému uchování lidského pachu. „Zvolené vzorky prošly testem náhodné zajímavosti, tedy své atraktivity pro psa, a především testem dlouhodobé udržitelnosti pachu na pachovém snímači,“ potvrdila Jana Simčinová z UCEEB ČVUT.

Zkoušky provádí od září loňského roku jeden ze psů plemene bloodhound, který je speciálně vycvičený k pátrání po pohřešovaných, ztracených a hledaných osobách.

Výběr bloodhounda rozhodně není náhodný. O skvělých a jedinečných čichových schopnostech této psí rasy svědčí i to, že právě pouze psi tohoto plemene mohou ve Velké Británii a USA poskytovat podpůrné soudní důkazy při ztotožnění předmětu, jako například vražedné zbraně s osobou.

„Testy navržených polymerů prokázaly, že všechny zkušební vzorky bez problémů udrží po dobu až dvou měsíců pachy lidí, drog i ohrožených živočichů a rostlin chráněných podle úmluvy CITES. Postupně bude probíhat další výběr vzorků nejvhodnějších pro dlouhodobé uchování pachů,“ shrnula Simčinová.

Co je polymer?

Polymer je makromolekula sestávající z molekul jednoho nebo více druhů atomů nebo skupin spojených navzájem v tak velkém počtu, že řada fyzikálních a chemických vlastností této látky se nezmění přidáním nebo odebráním jedné nebo několika konstitučních jednotek. To, co odlišuje polymery od jiných materiálů, je řetězcová struktura jejich molekul. Zdroj: Wikipedie