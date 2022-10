Ta připomíná, že čtenáři ani návštěvníci programů nepocítí žádnou změnu, která by je mohla zaskočit. Vědecká knihovna bude v Kladně fungovat nadále a na její činnosti se nemá nic měnit; nechystá se ani jakékoli stěhování či přemisťování. Přičemž Hrušková konstatovala, že i po loňském zprovoznění nově vybudovaného centrálního depozitáře má ve svých prostotách 130 tisíc svazků – a tak to také zůstane.

Nové je to, že ministerstvo kultury vypsalo dotace na rozvoj regionálních kreativních a kulturních center. Knihovna reagovala a připravila projekt, přičemž žádost o peníze odeslala 12. září. „Jestli uspějeme, zatím nevíme,“ zdůraznila Hrušková.

Pokud příspěvek od státu nepřijde, nezmění se vůbec nic. Pokud ano a začne budování kreativního centra v zadním traktu kampusu (mimo jiné i v místě nynějších garáží), pro činnost nynější knihovny to vyjma stavebního ruchu v sousedství také nic neznamená. Nebo prakticky nic: díky stavebním úpravám v areálu by se i její návštěvníci měli dočkat možnosti bezbariérového přístupu do hlavní budovy. Patrně by se snížil počet parkovacích míst, což se ještě bude řešit.

Pokud na výstavbu kreativního centra dojde, v nově rozšířených budovách propojených lávkou mají vzniknout mimo jiné coworgingové pracoviště, přednáškový sál vhodný i pro pořádání koncertů, ale i učebny, DTP, zázemí pro 3D tisk, audiovizuální ateliér a dílny. Pokud vše klapne – a jak Hrušková zdůraznila, pro to je rozhodující přiznání dotace ministerstvem kultury – kreativní centrum by mělo být hotové do dvou let: v roce 2025. Předpokládané náklady dosahují necelých 128 milionů korun, přičemž se počítá s tím, že přes sto milionů by se právě prostřednictvím ministerstva mohlo podařit získat z evropských peněz.

Kraj v roli zřizovatele už se na možné změny připravuje. Ve čtvrtek 22. září středočeští radní doporučili krajským zastupitelům, aby na svém zasedání 31. října schválili změnu zřizovací listiny knihovny. „Naším cílem je vytvořit jakýsi inkubátor v oblasti kreativních odvětví,“ uvedl radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (Spojenci/TOP 09).

Ten současně ohlašuje i další změny. „Nové kulturní centrum rozšíří nabídku služeb občanům. Činnost knihovny nejenže zůstane zachována, nabídka služeb občanům se navíc rozšíří o nové možnosti. Úkol vybudovat nové centrum při zachování rozsahu služeb stávající knihovny bude stát před novým vedením, které vzejde z připravovaného výběrového řízení,“ uvedl Švenda.