Vyhlášku zakazující provozování hazardu schválilo předchozí zastupitelstvo města v čele s primátorem Danem Jiránkem (ODS) před dvěma lety. Podle ní by už v příštím roce nebyly ve městě žádné herny. Zatím jich tam zbývá pětatřicet.

Jiránka však vystřídal v září na pozici primátora právě Volf, který byl dříve v opozici. Nyní chce prosadit změnu. Návrh počítá s existencí nejvýš dvanácti adres spojených s hazardem. „Žádná z nich není v centru města," řekla mluvčí města Lenka Růžková.

Podle současného vedení radnice by nulová tolerance vedla k vytvoření nelegální šedé zóny, ve které už pro hazard neplatí žádné zákony ani pravidla. „Preferujeme cestu zásadní regulace a především kontroly, kterou tímto krokem budeme nad provozovateli heren mít. Prohibice historicky nikdy nebyla řešením a to, že zakážeme hazardní hry, v žádném případě neznamená, že lidé, natož patologičtí hráči, tento druh zábavy přestanou vyhledávat," uvedl primátor Volf.

Současná opozice se naopak obává, že uvolněním zákazu stoupne ve městě kriminalita i počet zadlužených lidí. „Podle mě je to další hřebík do rakve Kladna a riskujeme tím další sociální destabilizaci města. Povolování heren ohrožuje mladistvé, hráče v kamenných hernách i jejich rodiny a přináší jejich zadlužování. S tím jsou spojené i další patologické jevy jako drogy nebo prostituce. Pokládáme to za natolik špatné, že jsme proti,“ zdůraznila Anna Gamanová (dříve Kladeňáci, nyní STAN).

Nesouhlasí ani s tvrzením, že v případě zákazu se herny přesunou do ilegality. „Zkušenosti z jiných měst, která hazard tvrdě zakázala, to neprokazují. A když, pohybuje se to na úrovni nejvýš jednoho procenta,“ odkazuje Gamanová na průzkum spolku Občané proti hazardu, který vede aktivista a bývalý náměstek brněnského primátora Matěj Hollan.

Podle jejích slov není ve srovnání s kamennými hernami po městě velkým rizikem ani nárůst hráčů v on-line sektoru. „Jak vyplývá z průzkumu odboru úřadu vlády, on-line sektor roste dlouhodobě bez ohledu na to, zda je hazard povolený v kamenných provozovnách. Podíl rizikových hráčů v on-line sektoru je přitom téměř dvakrát nižší,“ dodala.

Na podporu zákazu hazardu v Kladně se jako pozvánka na pondělní zasedání zastupitelů konal dokonce před pár dny v Praze happening. Spolek Občané proti hazardu ho spořádal u stanice pražského metra Veleslavín, kudy prochází denně mnoho Kladeňáků dojíždějících za prací do hlavního města.

Proti kroku radnice se ohradila i kladenská senátorka Adéla Šípová (Piráti). „V případě schválení této vyhlášky se otevře cesta k nárůstu počtu heren na dřívější úroveň. Ve vyhlášce je sice uveden počet konkrétních adres, kde může být provozován hazard, nicméně současně nechybí informace, že město bude posuzovat žádosti o otevření nových heren či kasin. Město totiž nemá pravomoc bezdůvodně někomu zakázat otevření herny, pokud ji na jiné adrese povolilo. Za takovéto jednání by hrozilo riziko vysokých pokut od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Závěr je ten, že v případě schválení vyhlášky by se otevřela cesta k podstatnému nárůstu hazardu na Kladně a zároveň budou hrozit pokuty za porušení antimonopolních předpisů ve prospěch konkrétních vlastníků," napsala Šípová Deníku.

„Kladenská radnice je přesvědčena, že i v případě zrušení zákazu hazardu by nestoupl oproti současnému stavu ve městě počet míst, kde je možné hazard provozovat,“ reagovala mluvčí Růžková.

I přes veškeré argumenty opozice je podle vedení Kladna dostatečná regulace hazardu ze strany státu. V druhé polovině prosince má navíc začít ostrý provoz rejstříku osob vyloučených z hazardních her, který ministerstvo financí spustilo v září. Lidi zapsané v rejstříku, kterých je nyní zhruba 200 tisíc, nesmí provozovatel hazardních her pustit do herního prostoru.