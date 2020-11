Nové vedení města Kladna nechá přepracovat návrh na výstavbu nového mostu na Sítné. Projekt, který svěřilo předchozí vedení města renomovanému architektovi Josefu Pleskotovi, není špatný, ale neřeší podle radnice zásadní zásadní problém s teplovodem.

Sítenský most v Kladně. | Foto: Martin Nič

Technicky již nevyhovující lávku ze 60. let minulého století, která překlenuje Sítenské údolí, a je důležitou spojnicí mezi centrem města a Kročehlavy, je potřeba ji postavit do pěti let. Náklady na demolici a následnou stavbu nového mostu jsou odhadovány na minimálně 200 milionů korun. Most musí sloužit lidem dalších sto let.