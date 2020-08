Bývalé vedení města již v roce 2016 zpracovalo návrh, jak by dosavadní prostor mohl vypadat, současná radnice je však poněkud jiného názoru a od původní studie by se ráda odklonila. Původní varianta počítala například s tím, že do těchto míst nebude umožněn vjezd motoristům.

„Jedná se o kompletní přestavbu, včetně změny dopravního režimu. Kleinerova ulice by byla takzvaně zklidněna širokým příčným prahem, který by propojil náměstí Svobody a předprostor kina Sokol. Zmizela by ale všechna parkovací místa a plocha by byla komplet pro pěší. Počet parkovacích míst by se zmenšil i v Tyršově ulici, která by byla slepá a obousměrná. Na jejím konci by bylo nutné se otočit a na hlavní silnici vyjet až na světelné křižovatce u gymnázia,“ říká radní Lukáš Hanes a dodává: „Popravdě, na obrázku se mi to líbí, jenže když jsme nad tím začali uvažovat z praktického hlediska, tak to zas tak ideální nebylo. Dali jsme tedy dohromady to, co si od tohoto prostoru slibujeme my i lidé, kteří tady provozují obchody nebo služby.“

Podle současné radnice je zapotřebí zachovat průjezdnost horní části pěší zóny tak, aby sem mohli zajíždět například lidé ze Sokola, kteří sem vozí děti na cvičení a tak podobně a dále i podnikatelé, kteří zde mají své provozovny. Na zachování pracuje městský architekt Ivan Bergmann.

Silnice před Sokolem by se měla zúžit, naopak chodníky by se měly rozšířit, aby bylo možné na ně umístit předzahrádky. Do prostoru by měly být vysazeny stromy. Prostor se tím příjemně oživí a zlidští.

„Rádi bychom, aby se tento návrh podařilo uskutečnit v následujících dvou letech,“ nastínil Hanes a dodal: „Nechci, aby z toho bylo nějaké politikum a chtěl bych to oprostit od toho, za jakého vedení města jaký návrh vznikl. Hádky, jestli Losna nebo Mažňák, k ničemu nevedou. Jde o prostor, který se více či méně týká nás všech, kdo v tomhle městě žijeme a vyjádřit se k jeho budoucí podobě může každý,“ uzavřel Lukáš Hanes.