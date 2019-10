„Chceme, aby bylo údolí lépe přístupné a prošlo se až k Panské louce u bývalého pivovaru,“ uvedl radní pro rozvoj Lukáš Hanes.

Záměr napojení už se v minulosti objevil několikrát, vždy ale skončil na tom, že město nevlastní všechny pozemky pod vlečkou. Ta je nyní neprostupná. „Město nadále usiluje o získání pozemků, ale už nechce odkládat úpravy na vlastních pozemcích v lokalitě. Našli jsme řešení, pro které soukromé pozemky nepotřebujeme, a pokud se nám podaří je nakonec získat, projekt rozšíříme i o ně,“ informovala předsedkyně Výboru pro rozvoj, územní plánování a dopravu Anna Gamanová.

Během prázdnin vznikla studie pro pěší trasu. Díky vyvěrající vodě u garáží by na Panské louce mohl vzniknout vodní prvek. V místě by v dohlednu mohlo vzniknout i dětské hřiště, které nahradí již dříve zrušené dětské hřiště v sídlišti na Štěpánce. „Hřiště v zeleni teď samozřejmě chybí. Na Panské louce je na něj místa dost, a pokud by se umístilo dozadu k bývalé vlečce, křik dětí by zároveň nikomu neměl vadit. Pokud vše půjde dobře, budeme stavět v příštím roce,“ konstatoval Lukáš Hanes.

V budoucnu Kladno hodlá pokračovat v protažení pěší trasy až na ulici Milady Horákové. Zde ale zatím nejsou pozemky v majetku města.