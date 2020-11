Současné vedení města odmítlo dál regulovat nájem těm, kteří by v obálkové metodě neměli šanci na úspěch. „Stejně tak školám, nemocnici nebo městské policii takové byty pomáhají v akvizici nových zaměstnanců, tedy lidí, kteří v našem městě chtěli žít i pracovat a město je potřebuje,“ vysvětlil důvod úpravu sazeb pro nové nájemce kladenský primátor Milan Volf.

Nově bude město při stanovování výše nájemného vycházet pouze ze tří sazeb ve výši 34,80; 68,39 a 82 korun za metr čtvereční měsíčně. Takto nastavený systém bude nesrovnatelně jednodušší a hlavně umožní, že se novým nájemcům v městských bytech nastaví nižší nájem. Zrušený systém stanovoval šest sazeb nájemného.

Milan Volf připomněl, že mnoha lidem ještě před koronavirovou krizí snížilo platební schopnost již zdražení vody nebo poplatku za odpady.

Opozice krok současné radnice ale vnímá docela jinak. Podle bývalého primátora Dana Jiránka (ODS) nově nastavený systém naopak spíše uškodí rodinám s nižšími příjmy a zvýhodní zájemce s příjmy vyššími. „My jsme nájemné zastropovali. Rozhodli jsme, že jeho maximální výše bude 145 korun za metr čtvereční, aby se k bytům dostaly rodiny s malými dětmi. Rozdílem, který v nájemném vznikal v Kladně a Praze nám totiž začali získávat nájemné například mladí ajťáci, kteří, i když bodů získali méně, byli schopni platit podstatně vyšší nájemné. Proto jsme učinili finanční strop,“ vysvětlil kroky předchozí radnice Dan Jiránek.

Podle Jiránka se za jeho vedení podařilo až z 90% docílit toho, aby na danou cenu dosáhly právě rodiny s malými dětmi. „Za nás se startovní čára srovnala. Nyní budou opět vítězit ti, kteří si mohou dovolit nabídnout více. Do městské pokladny to sice přinese více peněz, ale může se stát, že se více rodin octne ve finanční nejistotě,“ dodal Jiránek.

Jiránek odmítá i to, že by za jejich působení v čele města měli signály o tom, že by se nově příchozí nájemníci kvůli jimi nastavenému systému, zadlužili.

Podle dalšího opozičního zastupitele, Tomáše Kutila (dříve Kladeňáci, nyní STAN), který původní pravidla na radnici tvořil, dojde k efektu, že byty ve výběrových řízení budou získávat lidé, kteří by běžně dosáhli na komerční nájem. Tím se snižuje možnost nižších příjmových skupin v žádosti o byt vyhrát. Zjednodušením se podle něj otevírá i větší možnost ke korupci a spekulaci s byty. Podle něj se jedná o populistický krok Milana Volfa, který má za cíl koupit si u voličů přízeň. „Doufám, že aspoň u bytů pro osoby v krizové životní situaci budou nastavena jasná kritéria a nebude zde docházet ke zneužívání,“ dodal Kutil.

Jiného názoru je však současné vedení města, které naopak vnímá dosavadní zastropování jako diskriminační. „Lidé pobírající dávky vědí, že mohou dát nejvyšší možný nájem, jelikož jim ho uhradí stát a ostatním tím uměle zvyšovali sazby,“ argumentuje mluvčí magistrátu Lenka Růžková.