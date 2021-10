Několik stovek školáků navštívilo první den v úterý 12. října tradiční dvoudenní středočeský veletrh vzdělávání. Akce určená zejména žákům nejvyšších ročníků základních škol potrvá do středy 13. října, kdy budou dveře otevřeny návštěvníkům opět od 9 do 18 hodin v rozlehlých prostorách Domu kultury v Kladně v přízemí i prvním patře.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.