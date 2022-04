Stejně jako v předchozích letech byla i tentokrát silná konkurence. Muži i ženy upekli nádivky podle osvědčených rodinných receptů. Bylo z čeho vybírat a co ochutnávat.

Porota, ve které jako předseda zasedl starosta Slaného Martin Hrabánek a ve které dále byli šéfkuchař restaurace Továrna Petr Janče, starosta Mšece Jiří Loskot a další členové, hodnotila podle několika kritérií, a to nejen vyváženost chutí, ale i celkový vzhled.

Ochutnávači to neměli ani tentokrát vůbec snadné, všechny donesené vzorky byly povedené. Ovšem vítěz může být jen jeden. Po více než hodinové degustaci bylo rozhodnuto.

Králem letošní soutěže O nejlepší velikonoční nádivku se stal Zdeněk Mžourek. Stříbrná příčka náleží Petru Záhorovi a pomyslný bronz si ze sokolovny odnesla Jitka Řeháková.

„Nádivku jsem dělal podle klasické středočeské receptury, která se dědí i v naší rodině. Nádivka bývala jídlem chudých, ale po období masopustu se do ní dávalo vždy to nejlepší, co bylo v domácnosti, takže ani v té mojí nesmělo chybět uzené maso a hodně vajec. Osobně jsem ale nedával kopřivy jako jiní, ale zelenou petrželku a vše ochutil pouze solí. Jsem rád, že si nejen porota pochutnala,“ řekl vítěz Zdeněk Mžourek. Jako hlavní cenu si odnesl z rukou starosty Hrabánka náramkové hodinky a další hodnotné ceny. A štědře oceněni byli i další soutěžící.

Po nucené covidové pauze předchozích dvou let si nádivkování ve Kvíčku užili dosyta i ostatní hosté restaurace. Nálada byla výborná, přičemž do pozdních nočních hodin k tanci a poslechu hrála kapela Plachťáci.