Velitel hasičů ve Slaném dostal ocenění. Za zásah v době volna.

Slaný /FOTOGALERIE/ – Zavzpomínat na drama, které by bez jeho zásahu skončilo tragédií, zajel po půl roce od krvavé události velitel stanice profesionálních hasičů ve Slaném Martin Vondra do Plzeňského kraje. V dubnu zachránil lidský život, když v době svého volna pomohl pobodanému člověku. Bez váhání poskytl první pomoc muži, jemuž zastavil tepenné krvácení.

Kdyby to neudělal, zdravotníci by po příjezdu na místo činu mohli už jen vypisovat smutné formuláře. Martinu Vondrovi se navíc zraněného podařilo udržet při vědomí až do příjezdu záchranářů. Ti pak mohli konstatovat jediné: bez jeho rychlé a vysoce profesionální pomoci by pobodaný, který i tak ztratil hodně krve, svým poraněním podlehl.



Znovu tenhle příběh ožil na zámku ve Zbirohu na Rokycansku, který se stal dějištěm tradiční hasičské slavnosti předcházející státnímu svátku 28. října. Pro ceremoniál nebylo tohle město vybráno náhodou. Právě tam se nachází návštěvnicky populární rozsáhlá sbírka historické techniky doplněná expozicemi ochrany obyvatelstva – a ze Zbiroha také vyráží do širokého okolí včetně středních Čech pomoc, pokud je k nějakému většímu maléru vyžádána asistence obzvlášť těžké techniky. Základnu tam totiž má rota Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR. Je tam ovšem také Národní základna humanitární pomoci, hasiči tam mají i skladovací a opravárenská pracoviště – a nechybí ani školní a výcvikové zařízení.



Martin Vondra se stal jedním z pěti hasičů z celé republiky, kteří vpředvečer oslav státního svátku obdrželi ocenění za záchranu života. Ve třech případech to bylo v rámci plnění služebních úkolů, a to vždy hned v souvislosti s několika příběhy se šťastným koncem: hasiči vesměs z Moravy úspěšně zasahovali při záchraně chlapce zasypaného sutí, za mimořádně obtížných okolností (včetně prořezávání ledu naslepo s použitím motorové pily) lovili tonoucí a zachraňovali lidi z hořícího hotelu, kde sami zůstali uvězněni.



Za rozhodnost, kterou prokázal mimo službu, obdržel ocenění ještě František Kourek z Vysočiny. Ten během své dovolené přispěl k záchraně života lyžaře, který v únoru zkolaboval ve frontě na vlek v Orlických horách. Pustil se do masáže srdce – a pacienta, kterého se pak ujali příslušníci Horské služby, se podařilo přivést k vědomí.



Celkem bylo ve Zbirohu předáno 95 ocenění. V 50 případech se jednalo o medaile Za věrnost, jejíž II. stupeň vyjadřuje uznání za příkladné plnění služebních povinností ve spojení s trváním služebního poměru po 20 let; I. stupeň pak je spjat s působením v řadách hasičů po tři desetiletí. Tradičně došlo i na předávání plaket a medailí spolupracujícím osobnostem působícím mimo hasičský sbor za podporu práce hasičů, rozvoj oblasti požární bezpečnosti i integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva – vždy však spojenou s mimořádnou osobní iniciativou. Tohoto uznání se vedle dalších oceněných dostalo i vedení města Poděbrady.