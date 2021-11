Osobní auto a dodávka se čelně střetly mezi Velkou Dobrou a Rozdělovem. Nehoda si vyžádala dva zraněné, řidiče osobního auta přepravil do pražské nemocnice záchranářský vrtulník, řidič dodávky měl lehká zranění a byl převezen do kladenské nemocnice. Událost se stala v neděli po 21. hodině večer.

Podle dostupných informací se auta střetla poté, co řidič osobního vozu z neznámých důvodů přejel do protisměru. "Jeden řidič byl letecky přepraven do Fakultní nemocnice Motol se středně těžkým zraněním, byl při vědomí," potvrdila Deníku mluvčí středočeských záchranářů Petra Homolová.