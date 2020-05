SOUHRN ZPRÁV Z REGIONU: Velvarští chtějí zachránit bývalý kulturní dům

Až do pondělí prvního června se mohou stavební firmy hlásit do výběrového řízení na dodavatele prací v rámci zakázky Stavební úpravy zázemí sálu objektu Záložna ve Velvarech. Předpokládaná hodnota zakázky činí zhruba 49 milionů korun bez DPH. Na opravě téměř rozpadlého bývalého kulturního domu by se město nemělo podílet samo.

Zchátralá záložna ve Velvarech. | Foto: archiv města Velvary