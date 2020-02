Velvarští zachraňují vzácný renesanční kostel

/FOTOGALERIE/ Málokteré městečko má tolik kostelů, co Velvary. Žije tu 3000 obyvatel a kostely jsou tu hned tři a všechny stojí za to. Kostel sv. Jiří zdobí příjezd do Velvar již 300 let. Několikrát v minulosti měl ale na krajíčku a hrozil mu zánik.

V interiéru kostela sv. Jiří pracují restaurátoři a štukatéři. Na snímku Jiří Mašek. | Foto: Martin Nič

Naposledy byl kostel opraven před sto lety a od té doby opět chátral. Velkou ránu dostal po revoluci, kdy byl několikrát vykraden a dosti jej poškodili vandalové. Svým dílem přispěli též filmaři: při natáčení závěrečných scén Svěrákova Tmavomodrého světa. Kostel se na filmovém plátně proměnil v krejčovskou dílnu, kde si vězni odpykávají trest. Bohužel při tom došlo k poškození mobiliáře. Na opravu svatostánku církev neměla dost peněz a dál chátral. Velvarští ho proto před časem odkoupili za symbolickou jednu korunu a pustili se do masivních oprav. Benefiční koncert pro Americkou byl plný hvězd Přečíst článek › „Kostel je velmi vzácný a najdete jej v mnoha učebnicích architektury. Nebyl nikdy přestavěn a zachovaly se tu renesanční prvky v čisté kvalitě,“ uvedl starosta Velvar Radim Wolák. Město jej upravuje od roku 2011 díky prostředkům z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury. Na dotacích získávalo každoročně 700 tisíc korun, část financovali ze svého. Za devět let se podařilo opravit krov a střechu, vyměnit sanktusní vížku, opravit celý plášť kostela a zrestaurovat nádherné okenní vitráže. Nyní se velvarští pustili do další části prací – odkryvu a restaurování ojedinělých renesančních výmaleb z roku 1616, které zdobí celou chrámovou loď. Práce by měly být hotovy do konce roku 2021. Protože se jedná o velmi ojedinělou výzdobu, navýšilo ministerstvo příspěvek o milion korun ročně. OBRAZEM: Retroples v Domě kultury v Kladně Přečíst článek › V současné době stojí v interiéru lešení, na kterém se pohybuje tým čtyř restaurátorů a také štukatéři s firmy Akant Art. „Kostel ze 17. století je dílem italského stavitele. Je vymalován freskami. Jedná se o techniku malby na suchou omítku," říká restaurátor Jiří Mašek. Originály byly časem zabíleny. „My se opatrně snažíme o obnovení původní malířské výzdoby. Nátěry snímáme pomocí speciálních kladívek a skalpelů. Pod nátěry se skrývá nejen svatý Jiří, ale i erb města,“ dodal restaurátor Jiří Mašek. Další fáze renovace Po ukončení výmaleb čekají Velvarské ještě i další dvě fáze renovace. „První se týká mobiliáře, který se teď nachází v kostele Všech svatých v části Malovary. Mobiliář zůstal v majetku církve, s níž jednáme o jeho dalším využití. Na závěr nás čeká renovace vzácných varhan uložených v církevním depozitu. Podle všeho patří mezi desítku nejlepších varhan v republice,“ sdělil starosta Velvar Radim Wolák. VIDEO: V Kladně hořely desítky autovraků Přečíst článek › Kromě uvedení kostela do důstojné podoby by zde místní rádi pořádali nejen zádušní mše, ale i svatby a kulturní akce. Půjde o jednu z nejkrásnějších duchovních prostor v kraji. Architektura velvarského kostela sv. Jiří představuje jedinečný příklad renesančního umění. Jednolodní kostel má nad vchodem renesanční kruchtu s malovanou výzdobou. Vstupní portál byl zhotoven v duchu manýrismu. Kostel byl postaven v letech 1613–1616 na náklady tehdy bohatého města. Je dílem italského stavitele Santini Malvazioneho. Ten se ve Velvarech usadil koncem 16. století a podílel se na mnoha dalších zdejších stavbách. Muzeum věžáků Kladno přivítá už za měsíc první návštěvníky Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu