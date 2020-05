„Povolena je přítomnost deseti hráčů a trenéra. Kluci mají k dispozici jednu toaletu, ale zázemí pro převlékání ještě ne. Na poprvé měli kruhový trénink bez hokejek. V pondělí se v aréně vystřídalo kolem 40 sportovců. V tomto režimu pojedeme do středy a v dalších dnech uvidíme, podle situace,“ sdělil trenér kladenských hokejbalistů Milan Maršner.

Nejfrekventovanější v Kladně je veřejné sportoviště na Sletišti ve správě Sportovních areálů města Kladna (SAMK). V uplynulých dnech zde například otevřelo venkovní hřiště pro basketbal, stejně jako oplocené hřiště s umělou trávou pro různé druhy sportů.

Přestože mají školy ještě zavřeno, víceúčelový sportovní areál při Základní škole v Norské ulici už také otevřel. I zde se jedná o multifunkční arénu pod širým nebem.

Na Sletišti mohou zájemci využívat dále i tenisové kurty. „Při individuálním sportu, jako je například běh, jízda na kole, in-line bruslení roušky povinné nejsou, ale prosíme návštěvníky, pokud se na jednom místě sejde více sportujících najednou, aby respektovali dvoumetrový odstup a podle opatření roušky používali s ohledem na ostatní,“ vyzval kladenský primátor Dan Jiránek.

Pro zvýšení bezpečnosti jsou veřejné cvičí stroje na Sletišti opatřeny polymerovým čistícím a dezinfekčním prostředkem. „Prostředek na bázi nanotechnologie ochrání stroje až jedenadvacet dnů. Každý týden se provádí měření ochranné vrstvy, abychom postřik v případě potřeby opakovat,“ sdělil Jiří Chvojka, jednatel SAMK. Kromě toho jsou veřejná sportoviště každé ráno dezinfikována.

Co se týká trampolínového parku v areálu sousedního koupaliště, ten je zatím také uzavřen. Kromě toho veřejnost v Kladně volá i po otevření multifunkčního hřiště u ZŠ v Brjanské ulici, které je rovněž ve správě SAMK. „Veškerá rozhodnutí o otevření dalších prostor záleží na tom, jaké budou pokyny ze strany státu. Pochopitelně bychom rádi otevřeli i další sportoviště co nejdříve, ať již sportovní halu nebo plavecký bazén," dodal František Bureš, ředitel SAMK.

Také v sousedním Slaném sledují bedlivě aktuální zpravodajství a do provozu uvádějí sportoviště dle možností. „Aby si mohli lidé zaběhat, otevřen je atletický stadion a tréninky fotbalistů na obou hřištích by mohly začít v příštím týdnu. V další fázi bychom chtěli, aby se basketbalisté vrátili do své tělocvičny a stejně tak v druhé polovině května bychom rádi otevřeli aquapark,“ řekl Radek Hlavatý, jednatel společnosti Veřejná sportovní hala Slaný (VSH).

Sportovní hala ve Stochově, která týdny zela prázdnotou a finanční ztráty jsou vyčísleny na 600 tisíc korun, už se konečně začíná plnit. „Otevřena je kardiozóna a další týden začnou fungovat i ostatní tělocvičny, takže jsem za to moc rád,“ sdělil Roman Foršt, starosta Stochova.