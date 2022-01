„Aktuálně je proočkovanost alespoň jednou dávkou mezi vězni v naší věznici kolem 98 procent. Druhou dávku obdrželo již 815 odsouzených. Minulou středu jsme očkovali třetí dávkou 273 odsouzených a dalších 228 je zapsáno v seznamu. Ti čekají, až uplyne potřebná pětiměsíční lhůta od druhého očkování. To nastane zhruba za dva týdny," řekl Suchý.

Velký zájem o očkování si vedení zařízení vysvětluje i tím, že si odsouzení velmi dobře uvědomují případné problémy, které by nastaly, pokud by v uzavřeném zařízení vypukla epidemie.

„Je v jejich vlastním zájmu zůstat zdraví. Snaží se nemocem předcházet. Takové zkušenosti máme už z minulosti například s chřipkovými epidemiemi nebo tuberkulózou,“ doplnil Suchý. Co se týká vězňů, kteří jsou do Vinařic eskortováni, všichni jdou nejprve do povinné izolace, a to nejen v době covidové. „To je běžná praxe, aby se zamezilo zavlečení infekce,“ dodal.

Celková kapacita Věznice Vinařice je 890 vězňů, kteří jsou umístěni celkem ve 23 oddílech o 160 ložnicích. Aktuálně se za zdmi zařízení nachází 857 odsouzených z toho 774 v ostraze s vysokým stupněm zabezpečení a 83 v ostraze se středním stupněm zabezpečení.

Věznice je profilována jako zařízení s ostrahou a s dozorem, je zde speciální oddělení pro mentálně retardované odsouzené a oddělení bezdrogové zóny.