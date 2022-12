„Musherství se věnuji devětadvacet let. Syn Ondřej, který je dnes také úspěšný musher, toužil jako kluk po psovi, tak jsme mu pořídili huskyho. U jednoho jsme ale nezůstali. A protože toto plemeno potřebuje hodně aktivity, začali jsme s nimi jezdit na kole. Postupně jsme potkali i další známé, až se z toho vyvinulo založení kladenského klubu,“ vzpomíná na začátky Jiří Stejskal. „Ondra jezdil se spřežením jako první a mě štvalo se jen dívat. Tak jsem si pořídil vlastní spřežení,“ říká musher.

„Dokud to půjde, budeme běhat. Věk je jenom číslo. Nakonec mi nejde ani o vítězství, spíše o to porazit někoho mladého. Z toho mám velice dobrý pocit a jsem na sebe pyšný, že ještě nepatřím do šrotu,“ potvrzuje závodník.

Společně se psy trénují od září. Běhají obden a zdokonalují rychlost i vytrvalost. Záříjové tréninky začínají s kárami na dvanácti kilometrech, v listopadu jsou trasy dvojnásobné a na konci roku se musher se spřežením dostane i na tréninkovou dávku šedesáti kilometrů. Když je sníh, jezdí se saněmi.

„V lednu se pravidelně účastníme Šediváčkova longu v Deštném v Orlických horách, který je velmi náročným závodem. Soutěž je tříetapová v délce 300 kilometrů,“ přiblížil. Závodní sezona začíná musherům v říjnu a soutěže se konají prakticky každý týden až do března.

„Pak už běháme jen pro zábavu. Jakmile stoupne teplota nad 15 stupňů, máme padla. To už huskům nesvědčí. Pak jsou v jeskyni a ve výběhu. V létě chodíme jen na běžné procházky a já trénuji na kole,“ dodal Stejskal.

Největší práci na závodech odvedou psi, kterým se musher musí denně věnovat. „Není to jako v hokeji, který jsem hrál v mládí, kdy člověk sundá dres a je hotovo. Péče o psa po závodu pokračuje,“ vysvětluje.

Pro udržení kondice je pes ideální

„Doporučuji každému důchodci, aby si pořídil alespoň malého voříška, který ho vytáhne dvakrát denně ven na procházku. Pro udržení kondice do vysokého věku je to ideální,“ konstatuje Stejskal, kterému už rostou nástupkyně v podobě dvou vnuček Lindy a Lucky: „Zatím jsou obě školačky, ale závodění se psy je baví.“

Na úplný závěr čerstvý vicemistr světa dodává: „Chtěl bych moc poděkovat za podporu městu Kladnu, sportovní komisi a panu primátorovi, protože nám dlouhodobě poskytují finanční podporu na krmivo. Jsem rád, že jim to můžeme vracet v podobě úspěšné reprezentace města.“