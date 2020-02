Jak potvrdila mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová, od pondělního večera 21. hodiny do 8. hodiny úterní přibylo osm událostí v souvislosti s větrem.

Šestkrát museli hasiči na Kladensku a Slánsku odstraňovat popadané stromy, které buď ohrožovaly bezpečí obyvatel anebo bránily v provozu. „K odstranění dřevin jsme vyjížděli do obcí Slatina, Kmetiněves, dvakrát do Unhoště i do Slaného do lesoparku Háje, kde spadl strom i den před tím. Ke spadlému stromu se vyjíždělo též do Bělče,“ potvrdila mluvčí Fliegerová.

Dva tisíce domácností bez proudu

Mimo Bělče zůstaly na pomezí křivoklátských lesů v některých vesnicích opět, podobně jako v pondělí, bez proudu. Výpadek elektrické energie zaznamenali v Lánech, Roztokách u Křivoklátu nebo ve Velké Bukové. „Bez proudu zůstalo zhruba dva tisíce domácností. To je stav z úterního rána. Pochopitelně neprodleně poruchy odstraňujeme,“ potvrdila mluvčí ČEZ Soňa Holingerová.

Od pondělní půlnoci řešili energetici výpadky elektřiny znovu v Jedomělicích, Bdíně, na Branově, v Kalivodech, kde má řada lidí z Kladenska chaty. Bez proudu se octli také Mšečtí, Srbečtí a Nezabudičtí.

„V pondělí se nám podařilo valnou část poruch odstranit, bohužel například v Kyšicích a Unhošti jsme byli v úterý opět už v půl páté ráno. Doufáme, že do jedenácti hodin bude vše v pořádku,“ dodala mluvčí ČEZ.

Vichr se opřel v úterý ráno i do betonového sloupu s kabely v Klobukách. Nápor nevydržel a padl, i to si vyžádalo pomoc hasičů. Dodávka elektřiny v tu chvíli ve vsi přerušena nebyla.

Hasiči zasahovali u poškozené střechy

V Kladně potřebovali pomoc hasičů obyvatelé Mety v Kročehlavech. Na tamním bytovém komplexu se uvolnily plechy na střeše. „Tam vyjeli hasiči krátce před osmou hodinou,“ doplnila mluvčí hasičů Tereza Fliegerová.

Více větrného zpravodajství vám přineseme během dne.