Počasí se ve středu večer vyřádilo, neušetřilo ani dálnice

„Došly mi cigarety, tak jsem si je odjel koupit do sousedních Beřovic, než zavřou. Protože začalo hustě sněžit a my máme dům na konci vesnice u pole, kde se silnice neudržuje, zaparkoval jsem po návratu auto raději u spodních vrat. Už jsem byl doma, když se ozvala velká rána a začal se plašit kůň. Vyšel jsem se ven podívat, co se stalo. Při pohledu mi zatrnulo, topol dopadl těsně vedle domu a stáje, “ popisuje Václav Duchek ze Želevčic.

Strom rostl před jeho domem déle než třicet let. „Topol byl na našem pozemku, ale naše rodina ho nesázela. Stavení jsme koupili i se stromy. Dříve tu bývala celá alej. Před časem jsem požádal slánské úředníky, aby topol pokáceli, že už by nás mohl ohrožovat a není v dobré kondici. Paní úřednice se byla asi před dvěma lety na místě podívat, vysvětlila mi, že strom je v pořádku a kácet se nebude. Na jeho lomu je ale jasně vidět, že je uvnitř úplně ztrouchnivělý a divím se, že nespadl už dřív. Rád bych, aby mi to odborníci vysvětlili. Budu požadovat náhradu škody,“ dodal muž.

Vedoucí odboru Životního prostředí Dagmar Zusková na dotaz Kladenského deníku, proč nebylo kácení výše zmíněné dřeviny v Želevčicích povoleno, sdělila: „Úřednice, která se záležitostí zabývala, je dnes na školení. Nicméně, hned v pátek zjistím, co spis obsahuje a s majitelem budeme neprodleně jednat,“ potvrdila vedoucí.

"Budu rád, když mi to úředníci vysvětlí, před naším domem je ještě jeden topol a nerad bych, aby se situace ze středy opakovala," uzavřel stěžovatel.

Hasiči vyjížděli téměř k 80 případům

Podle mluvčí středočeských hasičů Dagmar Zemanové vyjížděli profesionální i dobrovolní hasiči od středečního večera 18. hodin do čtvrteční 7. hodiny ranní v rámci středních Čech k 74 případům. „Na Kladensku jsme zasahovali u popadaných stromů do vozovky v Libušíně, Zlonicích, Pálči, Plchově a Tmáni. Jednalo se pokaždé o spadlé větve nebo stromy, které bránily v silničním provozu, “ doplnila Zemanová.

Velitel zlonických dobrovolných hasičů Ladislav Jirásek dodal, že do terénu vyjížděli nejvíce ve středu večer, kde mezi Vyšínkem a Pálčí spadly například do vozovky dvě jabloně a v Tmáni se na silnici zřítil jasan.

Výpadky elektrické energie v důsledku vichřice nebyly tentokrát na Kladensku hlášeny, to potvrdila i mluvčí ČEZ Soňa Holingerová.