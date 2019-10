/FOTOGALERIE/ Legendární Lidický okruh, jehož tradice sahá do padesátých let minulého století, provázelo v sobotu slunečné počasí. Letos se konal jeho novodobý 6. ročník. Přinášíme vám krátké video ze startu spanilé jízdy a vystoupení postoloprtských mažoretek. Kromě toho i fotografie šampiona setkání, jímž je Stanislav Bárta z Davle.

Lidický okruh 2019 - Start spanilé jízdy | Video: Jiří Skála

V Lidicích představil přesnou kopii sporťáku, kterého byly na světě vyrobeny pouze tři kusy. Je to kopie závodního vozu Indian Vanderbilt z roku 1914 a Stanislav Bárta dával auto podle původních plánů dohromady tři roky. „Od pěti let se pohybuji mezi veterány a mám to rád,“ říká majitel a konstruktér kopie vozu. „Letos jsem ho vzal poprvé na Legendy do Prahy a Lidice jsou teprve druhá zastávka. Jinak je vystavený v soukromé expozici,“ dodal majitel.