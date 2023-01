Hasiči vyjížděli nad ránem do Hotelu Praha ve Slaném. Zaměstnance vyděsil dým

Jak potvrdil přímo na místě havárie mistr tepelného hospodářství společnosti RDK Miloslav Leskauer, jedná se o únavu materiálu a věc, kterou nelze předem odhadnout.

„Kvůli úniku vody do země neustále dopouštíme na kotelně vodu studenou, aby nedocházelo k poklesu tlaku a do domácností proudilo teplo. Musíme pochopitelně i více topit. Momentálně jsou domácnosti zásobeny teplem a teplou vodou. Jeden den bude ale muset dojít k odstávce, kdy nahradíme poškozenou část potrubí. Budeme se snažit vše stihnout co nejdříve. Předpokládáme, že v pátek bude hotovo. Uděláme pro to maximum,“ řekl Miloslav Leskauer.

Další havárie v pořadí

Sídliště na Pražském předměstí bylo budováno koncem sedmdesátých let minulého století primárně pro horníky slánské šachty. Potrubí je více než čtyřicet let staré. Dvě další podobné havárie museli dělníci odstraňovat už na podzim v sousední Okružní ulici.