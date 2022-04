Středoškolákům z maturitních ročníků, jichž se v Kladně zapojilo přes čtyřicet, policisté nabízejí možnost vyzkoušet si skutečné fyzické testy, které jsou součástí přijímacího řízení uchazečů o přijetí do služebního poměru u Policie ČR; dokonce pod vedením skutečných policejních instruktorů. Ti úspěšní dostanou na místě voucher, který jim v případě zájmu o nástup do řad středočeské policie už rovnou potvrzuje splnění jednoho z nezbytných vstupních požadavků: prověrky fyzické způsobilosti.

Policisté také nezastírají, že u běhů (člunkového i na jeden kilometr), kliků a celomotorického testu (což jsou opakované cviky s přechodem ze stoje do lehu na břiše a zpět) skutečně chtějí budoucím absolventům představit možnosti působení v uniformě; nejenom jim nabízet motivaci k pohybu.

Zdroj: Youtube

Díky partnerům, k nimž patří i Konto Bariéry Nadace Charty 77 a Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, je tu ale ještě charitativní rovina. Pomoc těm, kteří ji potřebují, v podobě shromažďování peněz na kompenzační pomůcku nebo léčbu pro konkrétního člověka s handicapem. Zatím se většinou jednalo o speciální invalidní vozíky či bionické protézy. Přispívají i mladí sportovci, za jejichž výkony partneři projektu připlatí na společný cíl patřičné částky. Přidávají se také peníze vybrané mezi policisty a občanskými zaměstnanci policie i příspěvky od kraje.

Záchranáři shánějí ručníky a boty. Mají hosty z Ukrajiny

Od roku 2018 tento projekt pomohl již patnácti klientům Konta Bariéry. „Doposud vybraná částka se blíží téměř 1,3 milionu korun.“ připomněla Suchánková.

Peníze na novou nohu pro Dášu

Letos je v jarní části kampaně cílem pomoci 17leté Dáše, která se připravuje na profesní dráhu kadeřnice a kosmetičky. Osud zasáhl do do jejího života už v dětství: v šesti letech onemocněla rakovinou. Kvůli léčbě přišla o levou nohu. Bionická protéza za 650 tisíc korun, která je lépe uzpůsobená pro pohyb, by jí pomohla nejen snáze a pohodlněji chodit, ale dokonce i sportovat. „V tom by mi nová protéza opravdu hodně pomohla,“ říká Dagmar, jež se netají se svým snem: kdysi, v době před léčbou, moc ráda bruslila – a bylo by super se k tomu vrátit. Chtěla by se tak naučit jezdit na kolečkových bruslích.

Věří, že se to podaří a peníze na nákladnou pomůcku se povede dát dohromady. Konto Bariéry je shání i prostřednictvím letošního 8. ročníku charitativního běhu Run and Help.