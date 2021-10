Bez proudu tak byli ještě i v pátek například obyvatelé Dolan, částečně také Lán, stejně tak ve Studeněvsi, v Libušíně nebo Vrbičanech.

„V Dolanech bydlím osm let, ale podle místních zde celodenní výpadek elektřiny už hodně dlouho nepamatují. Vzhledem k tomu, že je dnes řada věcí ovládána elektřinou, nejen že byly v ohrožení potraviny v ledničkách, ale lidé si nemohli nabít ani mobilní telefony a někdo ani netopil. Já mám například elektrické vytápění, takže za čtyřiadvacet hodin už nám byla zima. Naštěstí se připojení povedlo energetikům obnovit v pátek před 14. hodinou,“ řekl místostarosta Dolan Jaroslav Pokorný.

Ještě větší starost lidem ve vsi, kde žije okolo 250 obyvatel, dělaly přečerpávací stanice na kanalizaci, které jsou dimenzované právě jen na 24 hodin. „Museli jsme proto volat správce stokové sítě čistírny odpadních vod, aby nám přečerpávací stanice v případě nouze odsáli. Takže byli připraveni,“ popsala další úskalí účetní obce Dolany Jana Kováříková. Pokud by se tak nestalo, vrátily by se lidem exkrementy do domácností.

Rybičkám chyběl kyslík

„Člověk si to běžně ani neuvědomí, jak moc je na elektřině závislý. Výpadky míváme v obci poměrně často, ale maximálně 6 hodin. Tohle bylo opravdu mimořádně dlouhé. Mohu proto potvrdit, že některé potraviny z lednic jsme museli vyhodit a stejně tak houby nebo letní ovoce z mrazáku. Mně osobně maso vydrželo, ale sousedům mrazáky roztály, takže patrně vyhodí všechno. Problém byl například i s akvarijními rybičkami, kterým chyběl kyslík bez vzduchování, některé možná nepřežijí,“ dodala Jana Kováříková.

V pátek odpoledne byli v Dolanech též bez internetu. Aby se podobné kalamity neopakovaly, jedná aktuálně vedení obce s energetiky o umisťování rozvodů nízkého napětí do země.

Podobně trnuli ještě i v pátek odpoledne i obyvatelé Lán, kde sice elektřinu energetici nahodili včas, ale také jen částečně. „Některá světla nám dopoledne svítila, jiná blikala a stejně tak fungovaly jen některé zásuvky. Takže nezbývalo než čekat,“ potvrdila Eva Havelková z Lán. Vzhledem k tomu, že obec se nachází na okraji křivoklátských lesů, jsou opravy právě v lesních úsecích pokaždé náročnější.

Jak potvrdila mluvčí společnosti ČEZ Soňa Holingerová, v pátek 22. října okolo 14. hodiny evidovali na území středních Čech 28 poruch, což čítá 5 200 domácností.