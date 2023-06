Marihuana z Kamenných Žehrovic vydělávala málo, tvrdí u soudu obžalovaný

Co bylo ve vile cenné, je dávno pryč. Přesto ještě všechny naděje nepohasly. Ministerstvo kultury podle mluvčí Jany Zechmeisterové čeká na odborné vyjádření Národního památkového ústavu spojené s případným zpracováním podrobného návrhu pro zahájení správního řízení ve věci prohlášení lázeňské vily Bellevue za kulturní památku. „Odborná organizace zároveň prověřuje, zda-li na neorenesanční objekt nebyl už v předešlé době vydán stavebním úřadem platný souhlas s demolicí stavby. Pokud tomu tak není, ministerstvo je připraveno po obdržení návrhu a znalosti přesného rozsahu věci zahájit správní řízení o prohlášení za kulturní památku," řekla Deníku na konci května mluvčí ministerstva.

Narušená statika a propadlá střecha

V obsáhlé debatě se budoucností vily Bellevue zabývali i zastupitelé Středočeského kraje. Vyplynulo z ní, že konečné rozhodnutí by mělo padnout na zasedání na sklonku června. Nyní vzali na vědomí petici občanů volajících po zachování vily – a ještě se má dále jednat.

Původně byly karty rozdány jasně: podle středočeského radního pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Libora Lesáka (ODS) se počítalo se zbouráním. A s postavením dvou nových moderních objektů přizpůsobených přímo pro potřeby provozu zařízení sociálních služeb. „Rekonstrukce není vhodná,“ uvedl Lesák s poukazem na narušenou statiku a propadlou střechu. Radní míní, že z dlouhodobě nevyužívaného a chátrajícího objektu by bylo možné zachovat nejvýš čelní stěnu.

Modernizace trati v Kladně zavře další ulice. Přejezdy budou bez závor a světel

Petici, jejímž prostřednictvím místní požadují záchranu objektu, představil krajským zastupitelům člen petičního výboru a předseda spolku ProLedce Jan Maňas. „Jde nám o to, aby nedošlo k demolici lázeňské vily,“ shrnul přání petentů, kteří mají obavy, co bude dál. Zbourání budovy si nepřejí, stejně jako její odprodej soukromé osobě.

Na to reagoval Stanislav Boloňský (STAN), podle kterého by měl zhodnotit různé možnosti výbor krajského zastupitelstva pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch – a doporučit další postup. „Objekt není v dobrém stavu, ale statické narušení jsem neviděl,“ shrnul své dojmy. Na místo se totiž zajel podívat.

Radní Lesák v té souvislosti zalitoval, že Boloňský vilu obhlížel pouze zvenčí a neřekl si o klíče, aby mohl – na vlastní nebezpečí – nahlédnout dovnitř. Tam prý obraz zkázy přímo bije do očí. „Vila, které sloužila jako sociální zařízení, byla opuštěna na základě posudku o špatném stavebním stavu,“ připomněl.

Opravy za desítky milionů korun

Propadlá střecha a další statické poruchy nepředstavují podle jeho slov jediný problém. Kontroly ukázaly, že schodiště, vazby i krovy jsou napadeny dřevomorkou, který se objevuje také ve zdech. To všechno jsou důvody podporující rozhodnutí vilu zbourat a nahradit ji novou stavbou.

Rekonstrukce by se prý nevyplatila – a pokud by objekt dostal památkovou ochranu, ještě by ji to prodražilo o desítky milionů korun. Nynější odhad nákladů na rekonstrukci krajský radní vyčíslil na 70 milionů.

Náměstek hejtmanky Jiří Snížek (Piráti) navíc nastínil otázku: co by kraj s případně opraveným objektem dělal? „Jak pozoruji trend v sociálních službách, spíš je snaha památkové objekty opustit,“ poznamenal.



To že místní včetně představitelů obce volají po zachování objektu, není pro Lesáka novinkou. Připomněl, že při jednání se zástupci kraje navrhovali představitelé obce tři varianty řešení včetně možnosti, že obec vilu převezme a zrekonstruuje. „Na to ale nemá,“ konstatoval, že tato možnost vypadla ze hry. Dalšími eventualitami, o nichž se vedou debaty, je rekonstrukce v režii kraje, kdy by byla zachována čelní fasáda, a jednání se soukromým zájemcem.

V Grandu se konal šachový turnaj O pohár Královského města Slaný 2023

„Ideální by bylo, kdyby vila zase mohla sloužit třeba jako domov pro seniory, jako kdysi. Nikdo zatím ale není ochoten investovat do zchátralého objektu potřebné miliony. I kdyby vilu získala obec, z desetimilionového ročního rozpočtu ji sama bez pomoci zvenčí neopraví. Pokud by se objekt nabídl soukromému investorovi, je riziko, že bychom nemohli rozhodovat o tom, co se zde bude dál dít," sdělila místostarostka Ledců Michaela Žáková.

Pavla Štrobachová (STAN) poznamenala, že obec dříve o vilu neprojevovala zájem. Podle Maňase se ovšem i to stalo jedním z důvodů, proč se po volbách obměnilo tamní zastupitelstvo. Současné vedení obce zájem má – a nepřestává volat po zachování objektu.