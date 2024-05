Druhý ročník vinařické charitativní akce nazvaný letos Srdcem pro Nelinku byl úspěšným stejně jako před rokem stejná akce, která měla pomoci jiné nemocné holčičce – Danielce. Pořadatelům z Vinařic se povedlo vybrat stovky tisíc korun, přesné počty teprve odhalí.

Ve Vinařicích to šlapalo od sobotního rána pořádně ostře. Velkolepý program pro děti na velké stagi viděl několik parádních vystoupení, pro děti si připravili pásmo Honza Ladra a pak i jeho sestra Bára. Oba měli obrovský úspěch, přitom Honzův program kazil ještě déšť. Ten později přenechal místo v sestavě sluníčku, a tak se areál zaplnil víc než pořadatelé doufali. „Dorazilo skoro pět stovek lidiček, to je skvělé,“ děkovala Eva Klárová, jedna z tahounek pořadatelského týmu.

Ten si od umělců, kteří všichni vystoupili bez nároku na honorář, vysloužil obrovskou pochvalu, Bára Ladrová dokonce napsala hezké psaní, v němž stálo, že Vinařice všechno zvládly lépe než leckterá specializovaná firma.

Velkým lákadlem sobotního podvečera byla tombola s velmi hodnotnými cenami, a také dražba dresů slavných sportovců. Za velké peníze se vydražily dresy ex-kladeňáka a nyní Slávisty Tomáše Vlčka, také hvězdy fotbalové reprezentace Patrika Schicka. Ale naprosto nejvyšší částku 31 tisíc korun vynesla dražba dresu Rytířů Kladno se jmenovkou Jaromíra Jágra, kterou však věnoval jiný slavný hráč Jakub Voráček.

„Z dražby jsme vybrali celkem 130 tisíc korun, to je neskutečné číslo a všem co si něco koupili, moc děkujeme. K tomu jsme získali peníze z prodeje vstupenek a také z tomboly, to bylo dalších 107 tisíc. Něco vynese i veřejná sbírka na donio.cz, tam zatím přistálo šedesát tisíc,“ vypočítala Eva Klárová.

Protože se akce protáhla až do ranních hodin, tak si ona i její kolegyně a kolegové z pořadatelského týmu moc neodpočinuli a v neděli po obědě se jelo nanovo. Opět s dětmi třeba při Tanečkohraní, ukázkami karate, mažoretkami, ale přibylo hodně muziky. Nejdřív vybalila svoje kousky kačická kapela Kiks, také nadějný kladenský písničkář Jakub Štáfek, který navíc přijel v rozhodně nejbarevnější košili víkendu.

Na přání rodiny malé Nelinky přijeli i dva členové skupiny Petr Lexa a Lukáš Budil a jen tak s kytarou zahráli největší pecky téhle populární skupiny.

Závěr pak patřil dalšímu výbornému Kladeňákovi Milanu Fialovi, který umí dokonale napodobit Karla Gotta a spolu s kapelou Cover Band rozbalili na stagi největší pecky Zlatého slavíka české populární hudby.

Díky za akci patří nejen interpretům nebo pořadatelům, ale všem, kteří do areálu SK Vinařice přinesli dobrou náladu a také spoustu dobrého jídla a pití, které se na návštěvníky smálo z každého koutu stadionu.

Několikaměsíční snaha skupinky nadšenců byla tedy odměněna. Sedmiletá Nelinka se smála a korunky získané pro její rodinu snad trochu pomohou v jejím těžkém osudu (trpí chorobou PAS – autismus). Spolu s ní přišli samí hodní lidé. A jestli někdo z nich třeba tolik hodný není, v sobotu a v neděli se pod Vinařickou horkou stoprocentně aspoň pro tu chvíli změnil.