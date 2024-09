Kladenský deník nyní přináší příběh partičky „sedmi statečných“ z Červeného Újezdu, kde nejoblíbenější zmrzlinu točí omladina pro místní i přespolní už druhým rokem. Jak potvrzuje třiadvacetiletá šéfka podniku Adéla Kubálková: „Na počátku byl můj spontánní „hovězí nápad“ a prostě to vyšlo. Sama dodnes nechápu, že slavíme tak obrovský úspěch,“ říká zmrzlinářka, která s kolegy vytočí denně i 55 litrů zmrzliny různých chutí.

Ač sama zmrzlinu v podniku nevyrábí, nechá si ji dovážet z moravského pomezí. A jak vidno, sladkost si oblíbili mnozí lidé z Kladenska a neváhají si pro ni do vsi dojet ani Pražáci a další labužníci. „Vždycky jsem chtěla dělat něco svého. Jelikož jsem ale zaměstnaná ve správě nemovitostí, ve svém volném čase se věnuji výrobě dortů, bylo těžké to s provozem zmrzlinového stánku skloubit. Nakonec si to ale sedlo a fungujeme bezvadně,“ potvrdila podnikatelka.

"Mým snem je vlastní cukrárna, a protože miluji odmala točenou zmrzlinu míchanou jahodovo-vanilkovou, zhruba od deseti let na ni jezdím na druhý konec republiky. V daném městě jsem si na ní pochutnala i vloni. Ve stejnou chvíli se zrodil v mé hlavě nápad, že zmrzlina je přesně to, co u nás ve vsi chybí," popsala Adéla Kubálková.

close info Zdroj: Deník/Michal Bílek zoom_in Zmrzku z Červeňáku zvítězila v anketě Deníku.

"Já tu zmrzlinu budu točit na Újezdě!“ zvolala. Rodina ji zpočátku odrazovala, ale Adéla byla rozhodnutá. "Když pochopili, že se mnou nehnou, začali mě podporovat. Sehnala jsem za pomoci příbuzných a kamarádů prostor, vybavení, zařídila vše s hygieniky a za deset dní jsme otevírali. Za to všechno vděčím právě svojí rodině, a kamarádům, kteří se neváhali zapojit a stal se z nás tým, jak já říkám „sedmi statečných," doplnila.

„Hned první rok se to neskutečně rozjelo a já nepobírala, že se nám tak daří,“ dodává žena. Nicméně v době otevření zmrzky prožívala zároveň Adéla své dosud nejsložitější životní období kvůli komplikované rodinné situaci a nemoci tatínka. „Naštěstí to dopadlo dobře a už jsme z toho, doufám, venku,“ dodala zmrzlinářka.

Letos zmrzlinárnu otevírali už v dubnu a nárůst zákazníků je dvojnásobný. Odkud zmrzlina ale přesně pochází a kdo je jejím výrobcem, nechce podnikatelka prozradit. „Konkurence nespí a já jsem ráda, že nám to tak dobře šlape. Příští rok bych si ráda otevřela i vysněnou cukrárnu,“ uzavřela Adéla Kubálková.

Kromě nejméně čtrnácti druhů točené zmrzliny nabízí aktuálně podnik Zmrzka z Červeňáku též limonády nebo ledovou kávu. Nejmenší porce zmrzliny stojí 20 korun, malá 35 korun, velká 45 korun. Před budovou úřadu je vytvořené posezení s kapacitou zhruba pro pětadvacet lidí. Pamatováno je i na kolaře a další. Podnik uzavře koncem září a otevře opět nejdříve v dubnu. O víkendech je aktuálně provozní doba od 14 do 19 hodin, pochopitelně za příznivého počasí. Ve všední dny pak od 16 do 19 hodin.