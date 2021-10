Generálním partnerem soutěže je společnost NET4GAS, dalšími partnery soutěže jsou: Středočeský kraj, Státní fond životního prostředí ČR, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Lesy ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Správa CHKO Blaník, ALPINE PRO, a.s.

/FOTOGALERIE/ Dvanáct týmů z devíti středních škol Středočeského kraje se sjelo do Vlašimi, aby se zúčastnily 27. ročníku středočeského kola Ekologické olympiády (EO). V tříčlenných týmech se studenti utkali ve dvou praktických a dvou teoretických úlohách, ve kterých měli za úkol zapojit svou paměť, logické uvažovaní, prezentační dovednosti a praktickou zručnost.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.