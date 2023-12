Kladensko zasáhne ničivý vichr. Hrozí, že bude vyvracet stromy a rvát střechy

Meteorologové varují před velmi silným větrem, který by měl Česko zasáhnout ve čtvrtek a v pátek, v sobotu před Štědrým dnem už by se mělo riziko zase snižovat. Podle Českého hydrometeorologického ústavu může vichr i na Kladensku rvát větve a vyvracet stromy. Odolat mu nemusejí ani střechy. Lidé by se měli na drsný rozmar počasí připravit a být opatrní.

Ilustrační snímek | Foto: Deník/Radek Cihla