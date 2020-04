ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

„Jestli přijdeme o květen, bude to hodně špatné!” zareagoval ihned na nařízení vlády Jiří Marek, zakladatel a ředitel rodinné zoologické zahrady Zoopark Zájezd.

Zatímco lidé v zoo stále tápali, zda musí mít zavřené i venkovní prostory, když jsou srovnatelné s parky, vláda jasně rozhodla. Otevřít návštěvníkům mohou skoro v poslední vlně uvolňování restrikcí až na konci května. “Chápeme, že ve větších zoo se lidé často tísní, ale právě zoopark, jako je náš, si návštěvníci chválí pro klidné prostředí, kde se na zvířata nejste nuceni dívat skrz davy. I tak ale zoo nemůže být rizikovější než hypermarket nebo farmářský trh. Lidé jsou u nás na čerstvém vzduchu a navíc by nebyl žádný problém omezit počet návštěvníků,” konstatuje Jiří Marek.

„Domníváme se, že vláda svůj záměr konzultovala s velkými, státními zoo, ale bohužel opomenula více než polovinu českých zoo, které nevlastní stát, ale milovníci zvířat, chovatelé a nadšenci. Ty, které jsou na návštěvnících zcela závislé a přijít o květen pro ně může být otázkou přežití,“ zdůraznil ředitel zooparku.

I návštěva zooparku je pobyt na čerstvém vzduchu

Zpřístupnění zoologických zahrad přitom rozšíří možnosti pro bezpečný pobyt na čerstvém vzduchu a aktivní trávení volného času rodinám, které jsou s dětmi již několik týdnů zavřené v bytech. „Rádi bychom vyzdvihli také zooparky a botanické zahrady, o kterých se plán na uvolňování vůbec nezmiňuje,“ dodává.

Zatímco před pár lety si jen málokdo uměl představit, že by mohla soukromá zoo fungovat, dnes už si i ta v Zájezdu dokázala vydobýt své místo a respekt. Je oblíbeným místem pro rodiny s dětmi, hraje důležitou roli v ochraně životního prostředí a ohrožených druhů. Letos slaví deset let od svého založení. Narozeniny to mohou být ale poslední.

Odsunutí otevření by mohlo být likvidační

„Máme za sebou světové úspěchy v chovatelství a ty jsou nedílnou součástí volnočasového vzdělávání. Náš zoopark má návštěvnost 45 tisíc lidí za rok, je k vidění například největší veřejná kolekce chameleonů na světě. Nedávno se nám narodila mláďata vzácného chameleona límcového, který je dalším z padesáti odchovaných druhů. Takové věci nyní možná už nebudou možné, jestli budeme muset provoz zoo výrazně omezit, nebo třeba i úplně zrušit,” dodává Marek a neumí si představit, že by zoo, kterou s obětavým týmem den co den budují měl opravdu zavřít.

Optimismus mu dodávají podporovatelé, kteří si kupují vstupenky či poukazy na krmení zvířat, které budou moci uplatnit později. Přibylo i velké množství adoptivních rodičů a drobných dárců.„Oslovili jsme proto i ostatní zoo a obrátili se také na botanické zahrady, abychom získalo další podporu. Snad se podaří, pokud to celková situace v Česku dovolí, květen zachránit,“ doufá ředitel.