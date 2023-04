Vladimír Smola z Kladna: Za dvaačtyřicet let jsem daroval šedesát litrů krve

/FOTO, VIDEO/ Jako malý chlapec podstoupil operaci a musel dostat krevní transfuzi. Už dvaačtyřicet let proto projevuje svou vděčnost a snaží se pomoc oplácet. „Když jsem sám něco v životě dostal, tak to musím vrátit. Krev proto daruji od osmnácti let, hned jak to bylo možné,“ říká Vladimír Smola, který krev daroval už sto dvacetkrát.

Oceňování dárců krve v Kladně | Video: Jitka Krňanská