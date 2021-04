Přestože výuka v autoškolách mohla i v době omezení proti šíření koronavirové nákazy individuálně probíhat, konání závěrečných zkoušek bylo zakázáno. Čekatelé se proto hromadili, nejvíce je zájemců o řidičák na osobní vozidla, tedy skupiny B.

V běžné době absolvuje v Kladně závěrečné zkoušky týdně sedmdesát lidí. Několikatýdenní výpadek ale způsobil, že si nyní lidé na papíry na auto nebo motorku budou muset nějakou dobu počkat.

V Kladně fungují dva zkušební komisaři a třetí na výpomoc, v sousedním Slaném také pouze dva. Je jasné, že se nyní budou mít co ohánět.

Po dlouhé zimě se konečně vypravili na tréninkovou plochu také budoucí motorkáři, kteří smí výcvik absolvovat pouze za příznivého počasí.

Vzhledem k tomu, že výcviková plocha u kladenského krematoria není ještě po zimě uklizená, využili motorkáři hezkého nedělního počasí a několik žáků z kladenských autoškol si dalo dostaveníčko na asfaltce ve Slaném na Hájích, před někdejší šachtou.

Jak potvrdila šestnáctiletá Diana Cvernová, která se učí jezdit na skútru, na řidičák čeká kvůli střídání lockdownů od loňského roku.

„Normálně kurzy zvládáme s frekventanty i za dva měsíce, ale se všemi omezeními kapacit a nedostatku komisařů se to výrazně prodlouží i o několik týdnů,“ odhadl majitel kladenské autoškoly Miroslav Polidar mladší, který navzdory veškerým omezením věří, že vše stihnou do začátku léta, aby budoucí řidiči mohli začít co nejdříve jezdit.