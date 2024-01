Náměstek kladenského primátora Robert Bezděk rýsující se novou podobu nádraží podporuje: „Návrh, který byl představen, by měl nejen odpovídat moderní architektuře 21. století, ale především rostoucím potřebám cestujících vlakem a MHD v Kladně, což já osobně považuji za prioritu."

Opačný názor zastává zastupitelka Anna Gamanová (Opravíme Kladno - Piráti a STAN), která prosazuje zachování stávající nádražní budovy a její rekonstrukci. Spolu s dalšími opozičními politiky prosazují, aby zúčastněné subjekty uspořádaly i v případě demolice stávající budovy otevřenou architektonickou soutěž. Ta by podle nich byla zárukou diskuze o potenciálu a možném využití území i výběru kvalitních alternativ architektonického i funkčního řešení.

Opozice navrhuje odbornu komisi

Zastupitelka, která je sama architektkou, navrhuje vznik společné odborné komise, která by zahrnovala zástupce města, Správy železnic a odborníky z oblasti rozvoje a urbanismu. „Tato komise by měla navrhnout stavební program budovy nádraží pro variantu rekonstrukce nebo pro variantu architektonické soutěže, a to s ohledem na historické a rozvojové souvislosti celé lokality, historický kontext Buštěhradské dráhy i města Kladna a jeho pohnuté historie i mizející identity,“ uvedla Gamanová.

Vedení města a Správa železnic moderní podobu nádraží upřednostňují, neboť rekonstrukce původní budovy by byla velmi nákladná - a s nejistým výsledkem.

Kladenský radní pro rozvoj, architekt Ondřej Rys připomněl problémy se statikou i využitelností starého kladenského nádraží. „Možné řešení podoby kladenského nádraží, které nám představil investor, je první pracovní verzí, návrh se tak jistě bude ještě vyvíjet,“ dodal.