Mezi Louny a Slaným to vypadá, že osobní vlaky nakonec zůstanou. Ve hře byly tři varianty. První byla úplné zastavení provozu osobních vlaků a jejich nahrazení autobusovou dopravou, druhá varianta bylo ponechání stávajícího provozu na trati s tím, že by obce doplatily rozdíl v nákladech mezi autobusovou a vlakovou dopravou a třetí možnost je omezení stávající vlakové dopravy a nepřidání náhradních autobusů.

„Tuto variantu, kdy je zachován provoz vlaků a náklady na systém odpovídají té první a nezvyšují se, obce vítají. Na trati by zůstaly zachovány čtyři páry vlaků, jsme připraveni se na tomto kompromisu s obcemi dohodnout,“ sdělil středočeský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký.

Nyní mezi Louny a Slaným jezdí osm párů spojů, podle zmíněného návrhu by jich tedy byla polovina. V které časy pojedou, rozhodnuto zatím není. „K podobě jízdních řádů budou mít největší slovo obce,“ řekl krajský radní.

Změna by měla začít platit letos v prosinci, detaily budoucího spojení se ještě dojednávají. Zmíněný návrh, aby na trati byly zachovány alespoň čtyři páry vlaků, vzešel z Peruce na Lounsku. „Pro nás je vlaková doprava lepší než autobusová, do Slaného od nás jedou vlaky o dvacet minut kratší dobu,“ řekl perucký starosta Jan Vnouček.

Pro městys je zachování vlakového spojení se Slaným důležité, místní tam jezdí do nemocnice, k lékaři, do práce a středních škol. „Tomu chceme uzpůsobit jízdní řád, jeho návrh máme vypracovaný. Byli bychom rádi, kdyby vlaky jezdily ráno, aby se lidé dostali do práce a škol a odpoledne pro cesty zpět. O víkendech mohou vlaky jezdit třeba dopoledne a večer,“ nastínil starosta.