Středočeské vodárny ustanovily krizový štáb a utlumily vedlejší činnosti

V pátek 13. března ustavili zástupci Středočeských vodáren, a.s. a VKM, a.s. krizový štáb, který bude řídit jednotlivé kroky v provozu vodohospodářské sítě, kterou Středočeské vodárny, a.s. spravují.

Zákaznické centrum. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ