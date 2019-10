Vláda vyčlenila čtvrt miliardy korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu však navrhuje, aby se s investicí počkalo. Voda pod Kladnem nestoupá prý tak rychle a k zaplavení kontaminovaného územní hned tak nedojde.

„Na základě výsledků měření a výpočtů provedených pro státní podnik Palivový kombinát Ústí (PKÚ) bylo zjištěno, že ke znečištění důlních vod by mělo dojít až za několik desítek let, a to pouze ve stopovém množství. Tím pominula nutnost neodkladné realizace opatření zamezujících rozšíření znečištění ze staré ekologické zátěže způsobené předchozí hutní činností,“ uvádí Štěpánka Filipová, mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu MPO). Resort poukazuje na to, že další navazující materiál už by měl být v kompetenci Ministerstva životního prostředí (MŽP).

Primátor Kladna Dan Jiránek (ODS) neřeší ani tak, které ministerstvo se v budoucnu problematiky ujme, spíše to, aby se oddalováním věci Kladno ekologické hrozbě nebezpečně nepřiblížilo. Podle jeho slov je to časovaná bomba.

„Voda na počátku stoupala nějakou rychlostí. Nyní stoupá pomaleji. My však nevíme, nakolik je to způsobené tím, že málo prší. Říkat, že když teď stoupá hladina pomaleji, bude to tak navždycky, nikdo netuší,“ upozorňuje Jiránek. Kladno navíc podle jeho slov nedostává žádnou kompenzaci jako jiná města, kde skončila těžba a lidé přišli o práci. „Sebrat nám jediné peníze, které bychom použili na zmírnění následků po těžbě nebo na nastartování nové věci, si myslíme, že je krátkozraké a je to chyba, i kdybychom nyní finance nepoužili na čerpání důlních vod, ale třeba jen na odstraňování ekologických zátěží. Zátěže přece nezmizí samy od sebe. Domnívám se, když peníze už jednou byly vyčleněny, tak by bylo dobré je do té oblasti použít, byť jen na částečný účel, který ale směřuje k témuž cíli, aby časovaná bomba přestala tikat,“ zdůrazňuje primátor, který se obává se toho, aby stát na největší středočeské město Kladno.

Jak dále uvádí MPO, na základě výsledků bude zpracován projekt na další průzkumné práce a monitoring povrchových a podzemních vod. Problematikou staré ekologické zátěže se bude dále zabývat MŽP, které ve spolupráci s Ministerstvem financí (MF) zajistí práce potřebné ke zjištění aktuálního stavu kontaminace v průmyslové zóně Kladno východ.