Zvýšení ceny vody ale nebude nijak dramatické. Pro občany bude zvýšení ceny znamenat v průměru 1 korun denně v ceně vodného a stočného za každého odběratele.

Důvodem rozhodnutí je skutečnost, že vedení VKM musí řešit nedostatek pitné vody a havarijní stav vodovodní soustavy. „Pokud bychom okamžitě nezačali investovat, mohlo by se brzy stát, že na řadě míst lidem z kohoutků voda nepoteče,“ vysvětluje předseda představenstva VKM Radek Větrovec. „Řešení není možné dále odkládat. Cena vodného a stočného se nezvyšovala od roku 2015, což bohužel brzdilo financování obnovy kriticky ohrožených částí vodárenské soustavy,“ dodává.

Primárně je nutné zajistit dostatečné množství pitné vody. VKM v letošním roce nakoupilo i více než 5 milionů litrů vody denně z pražské vodárenské soustavy. Pro zajištění dodávek vody z Prahy je ale zapotřebí rekonstruovat přivaděč z pražského vodojemu Kopanina, čerpací stanici v Hostouni i vlastní vodojem Kopanina. Technický stav těchto objektů totiž neumožňuje trvalý odběr vody.

„Náklady na tyto rekonstrukce se sice budou pohybovat ve stamilionech korun, ale VKM nemá jiné řešení. Variantou by sice bylo čerpání podzemní vody z nových pramenišť v okresech Mělník a Mladá Boleslav, které ale komplikuje platná legislativa – zajištění veškerých povolení a následnou stavební realizaci nelze zvládnout dříve než za osm až dvanáct let,“ říká Radek Větrovec.

Druhým zásadním úkolem VKM vedle zajištění vody je obnova vodárenské soustavy. Ředitel Josef Živnůstek upozorňuje na nutnost bezodkladné obnovy vybraných přivaděčů a vodárenských objektů, zejména zařízení u Obříství, které přivádí vodu z Mělnické Vrutice pro celou oblast Kladenska, ale i Kralup nad Vltavou, Odolenou Vodu a desítky dalších obcí. „Za současné situace bychom nebyli schopni vyřešit hrozící havárii a zajistit adekvátní zásobování obyvatel. Nemůžeme riskovat situaci, kdy v obcích a městech nepoteče týdny voda. Ale jen toto jediné místo představuje investici více než 100 milionů korun,“ dodává.

Ve Slaném se stane od příštího roku provozovatelem vodovodní sítě a čistírny odpadních vod nově založená společnost Slavos. Společnost založilo město Slaný, přičemž do dobrovolného svazku vstoupilo postupně dalších osmnáct okolních obcí. Zda se zvýší cena vodného a stočného ukáží koncem roku až kalkulace, které vyjdou z toho, za kolik Slaný vodu od VKM nakoupí. Potvrdil to starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS). Slaný od vodáren bude získávat zhruba padesát procent distribuované vody. V budoucnu by si město rádo vytvořilo i vlastní zdroje vody, například vrty.