/FOTOGALERIE/ Vojenský skanzen Smečno, který před hrozícím zánikem zachránila před časem skupina nadšenců podporovaná radnicí, se pyšní novinkou. Ukázkou železné opony, která socialistické Československo chránila před imperialisty ze západu. Cílem novinky v podobě ostnatých drátů a autentických hraničních sloupů je zejména připomínka zmařených lidských životů odvážlivců, kteří na hranicích zahynuli při útěku za svobodou.

Členové vojenského skanzenu Smečno: Zleva Zdeněk Štástka a Milan Klíma. | Foto: Jitka Krňanská

Nápad na vybudování železné opony se zrodil zhruba před čtyřmi lety v hlavě předsedy spolku Vojenský skanzen Smečno Milana Klímy. „Napadlo mě to na dovolené na Šumavě, kde bývalo hraniční pásmo. Následně jsme společně začali vymýšlet, jak vše přenést k nám. Byly to zhruba dva roky práce a studia knih vojenského historika Ivo Pejčocha, který se železnou oponou zabývá,“ vrací se Klíma do nedávné minulosti.