Volby do poslanecké sněmovny pokračují i dnes. Rozhodnuto bude odpoledne.

Kladensko /FOTOGALERIE/ - Lidé z Kladenska a Slánska vyšli už včera do volebních místností, aby využili příležitosti a ovlivnili budoucnost České republiky. Parlamentní volby pokračují i dnes a každý volič může rozhodnout o tom, jací zákonodárci obsadí v nadcházejícím volebním období lavice poslanecké sněmovny.

V každém městě i vesnici jsou slavnostně vyzdobené volební místnosti. Ať už se volí na městském úřadě, v buňce, na statku nebo třeba na faře, nikde nechybí české vlajky, upravené nástěnky, volební lístky i seznamy voličů. V neposlední řadě pak plenty a volební urny.

Kromě povinné výbavy má volební komise na stolech často občerstvení v podobě domácího či zakoupeného pečiva. Na stolech se dále objevují mobily, časopisy a knihy pro ukrácení dlouhé chvíle.

Předsedové komisí napříč regionem si volební účast v pátek odpoledne vcelku pochvalovali. Mimo ostřílených komisařů zasedli za stoly do křesel i úplní nováčkové. Mezi takové patří například devatenáctiletá komisařka ve slánské v sokolovně a jedenadvacetiletý komisař v Kladně ve sportovním gymnáziu.

Volit přicházejí nejen ti, kteří mají trvalé bydliště ve své obci, ale i tací, kteří jsou pouze hlášeni na obecním úřadu. Svoje volební právo využili na Kladensku už v pátek také odsouzení ve Věznici Vinařice.

Do zvláštního seznamu voličů se nechalo zapsat 392 odsouzených.

„Do připravené volební místnosti byli postupně navádění odsouzení, kteří projevili zájem volit. Z 392 odsouzených nakonec odvolilo 238, a to z důvodu, že někteří si volbu nakonec rozmysleli, anebo si včas nezajistili platné doklady, kterými se musí prokázat u volební komise,“ řekl mluvčí Věznice Vinařice, Ivan Suchý.

Co se týká voličů, ti se úderem čtrnácté hodiny do volebních místností doslova hrnuli.

„Aktuální situace není zrovna růžová. Šel jsem k volbám, protože doufám, že by se mohla zlepšit,“ řekl Kladenskému deníku pravidelný, pětaosmdesátiletý volič Josef z Kladna. Volby si nenechala ujít ani Zdena Holotová.

„K volbám chodím pravidelně od 18 let. Myslím si, že to má smysl a komu dám hlas už mám dopředu rozmyšlené. Přestože si to potom ve sněmovně možná dohodnou jinak, mně to od účasti na volbách neodradí,“ řekla třiašedesátiletá Zdena Holotová z Ješína. Předem jasnou volbu měl i další oslovený volič, jedenaosmdesátiletý Stanislav Lípa z Velvar.

„Volím pokaždé a kandidáta jsem měl vybraného už dlouho předem. Do volební místnosti jsem také došel sám. Zatím mi ještě urnu k posteli nosit nemusí,“ řekl senior, který je druhým rokem klientem Domova Velvary, poskytovatel sociálních služeb. Jeho spolubydlící Jaroslava Svobodová naopak donášku urny k lůžku uvítala. „Jsem vážně nemocná, takže bych se do volební místnosti nedostala. Oceňuji takovou možnost,“ řekla.

První volební den na Kladensku také přinesl několik zajímavých momentů. Za volební plentu se podívala řada psů, svým rodičům i prarodičům pak tradičně asistovaly nadšené děti.

V jedné z kladenských volebních místností se dokonce na okamžik plenta proměnila v telefonní budku. Ženě, která si za ní zrovna vybírala správný volební lístek, totiž zazvonil telefon, a tak ostatní voliči museli počkat, až neodkladný hovor vyřídí.