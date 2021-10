Takovým je například anarchokapitalistické hnutí s jedinou kladenskou kandidátkou, vysokoškolskou učitelkou Janou Urzovou na listině nebo v dubnu založené uskupení Švýcarská demokracie v čele s mikrobioložkou Soňou Pekovou či nacionalistické Hnutí Prameny, kde ze třetího místa by rád zamířil do parlamentu kladenský tesař Michal Oliva.

Volební komise se daří plnit o poznání lépe než při krajských volbách. Ovšem ochoty náhradníků musí Alena Burešová, koordinátorka pro volby ve Slaném, kde mají na starosti 22 okrsků, využívat i letos, kdy například některé politické subjekty sice nominují své lidi, ale ti s ohledem na vysoký věk účast odmítnou. „Některé strany delegují jednotlivce do komisí, aniž by je o tom informovaly. To je příklad devadesátileté paní, která se již deset let velmi špatně pohybuje, ale pokaždé ji strana nahlásí. Takže mě prosila, abych za ni našla náhradu,“ potvrdila Alena Burešová. Co se týká karantény nebo jiných zdravotních důvodů, tři lidé se odhlásili, že nemohou do komise,“ dodala Burešová.

Velký zájem je o voličské průkazy

Velkým pomocníkem jsou podle koordinátorky datové schránky, které pomáhají zájemcům při získávání voličských průkazů. „Zájem je opravdu velký, lidé se naučili datové schránky právě kvůli covidu používat už minule a řada těch, kteří nebudou v místě bydliště, se mi přes datovku přihlásila také letos. Zájemců jsou desítky. Jedna slečna bude například o volebním víkendu ve Vsetíně, a protože by si nestihla voličský průkaz vyřídit včas, využila právě datovou schránku,“ dodala Burešová.

Stejně jako v jiných letech se bude ve Slaném a okolí volit ve standardních místnostech, ale někde jsou přistaveny i mobilní buňky. Letos poprvé budou například Žižičtí volit ve fotbalových kabinách na hřišti, protože tamní úřad je v rekonstrukci.

Oproti tomu v Kladně zůstanou u klasiky a jak potvrzuje mluvčí kladenského magistrátu Lenka Růžková, využívají vesměs městské budovy. Okrsků mají v největším středočeském městě celkem 57.

Volit z auta lze na parkovišti u zimáku

„Jediné specifické stanoviště je pro voliče v karanténě. Hlasování z auta, takzvané drive-in hlasování. Takto budou voliči v Kladně moci hlasovat ve středu 6.října od 8 do 17 hodin. Lidé mají možnost také nahlásit požadavek pro hlasování do přenosné volební urny pro nemobilní osoby nebo osoby v karanténě,“ uzavřela mluvčí Růžková.

Také letos bude kladenská drive-in stanice v ulici. Železničářů na parkovišti poblíž zimního stadionu. Kvůli rozkopané křižovatce je letos možný příjezd pouze z ulice Jos. Čapka.