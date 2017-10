Volby na Kladensku: čeká se jen na voliče

Kladno /FOTOGALERIE/ – Stal se legendou pražské Sparty, ještě ve čtyřiceti v jejím dresu nasázel neskutečných 40 gólů za sezonu. Ale loni před začátkem sezony se vrátil do mateřského Kladna, aby mu pomohl zpět do extraligy. Petru Tonovi (44) se to nepovedlo hlavně kvůli zranění, které utrpěl v dramatickém semifinále play off s Jihlavou. Teď se rýsuje možnost jeho návratu na led.