Mimořádnost letošních voleb a rouška přes půlku obličeje, způsobují někde dokonce i komické situace. Lidé se někdy asi hůře orientují nebo špatně vidí.

Sedmasedmdesátiletá Jana Hájková sedí v komisi jako náhradnice, tým doplnili ochotně i s vnukem. | Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová

„Jedna paní nám chtěla nacpat volební lístky do mikrovlnky a druhá je omylem hodila do koše. Jen to zjistila, běžela pro ně,“ potvrdila důchodkyně Jana Hájková, členka volební komise ze 6. slánského okrsku.