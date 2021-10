Ti, kteří neodjeli mimo domov do přírody, využívají hned v prvních hodinách příležitost dát hlas svým kandidátům. Nejen ve velkých městech a obcích na Kladensku je volební účast už v pátek odpoledne velmi slušná. "Jsme malá obec a mohu potvrdit, že lidí chodí dnes hodně," sdělila Kladenskému deníku zapisovatelka z kolečského okrsku, kde žije okolo 560 obyvatel. V obci mají jediný a sídlí v základní škole.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.