Poslední srpnový den do školy dorazilo vedení obce, aby do funkce uvedlo v pořadí již třetí ředitelku, která školu až do řádného výběrového řízení povede. Je jí zkušená kantorka a někdejší ředitelka strojírenského učiliště ve Slaném Šárka Veselá. Ta ministerská nařízení hodlá dodržovat. Před školou kvůli tomu na starostu a další lidi z radnice čekali v úterý učitelky i rozhořčení rodiče, které problém rozdělil na dva tábory.

Přestože škola už ředitelku od úterý má, výuka ve Vraném je i tak v ohrožení. Většina oslovených rodičů nechce za současných podmínek posílat děti do školy, sepisují petici a kantorky nechtějí dál v dusné atmosféře pod nátlakem učit. Stranou zůstává zhruba šest rodičů dětí, kteří své svěřence testovat ve škole chtějí, ale proti odpůrcům zatím nedostali šanci. Atmosféra před školou byla proto v úterý dopoledne velmi emotivní, lidé se překřikovali a některé maminky se neubránily slzám. Oba znesvářené tábory přesto tvrdí, že všichni chtějí pro děti to nejlepší, jen nenacházejí společnou řeč.

„Už v loňském školním roce jsme měli několik setkání s rodiči, ze kterého vyplynulo, že si nepřejí, aby jejich děti byly testované, a proto jsme jim dali možnost, že žáci mohou chodit do školy bez podmínek. Většina rodičů s tím souhlasila, pouze asi tři děti se tehdy testovaly. Po nátlaku ze strany obce, který neustával, jsme dali rodičům možnost, aby děti testovali doma, ale ani to vedení obce neakceptovalo," sdělila odvolaná ředitelka Základní školy Vraný Ludmila Svobodová.

Odvolávání ředitelek

„Výsledky domácích testů nepovažuje radnice za věrohodné, odmítá je uznat. Na základě toho jsem byla vedením obce v červnu odvolána z funkce ředitelky, což považuji za nezákonné, a podala jsem proto žalobu k soudu a chystám se podat i trestní oznámení. Soudní jednání se bude konat v září, nejpozději v říjnu,“ dodala Svobodová, jíž ve funkci následně nahradila další učitelka Štěpánka Vítová. Ani její postoj se radnici nezamlouval a poslední prázdninový den byla odvolána také ona.

S postupem obce a odvoláním obou ředitelek ale většina rodičů vranských dětí nesouhlasí, jelikož podle nich boří demokratické principy, a kantorek se zastávají. „Naši školu milujeme a děti milují místní paní učitelky, je to vzájemné. To je výhoda malotřídek. Ale aby se mi dítě vrátilo vystrašené domů s tím, že do školy přišli nějací pánové, kteří na ně křičeli a stejně tak na paní učitelky, že se testovat musí, mi přijde za hranou,“ potvrdila jedna z přítomných maminek tří dětí, která si ale nepřála zveřejnit své jméno.

Její slova doplnil i další rodič: „Přijde mi absurdní, když se tu všichni ve vsi známe, naše děti jsou spolu celé dny a hrají si společně venku i doma, že pak přijdou ráno do školy, nemají příznaky žádné choroby a musí se povinně testovat nebo nosit roušky. Nechceme si to dát líbit. Je to krok o několik desítek let zpátky do totality. Zde se žádná dobrovolnost nepřipouští. Co si na nás vymyslí příště, když nám nedovolí ani domácí samotestování? “ dodal rozčileně otec jiné školačky Václav Sýkora, který je i iniciátorem petice.

Druhá strana: Jednání vzbouřenců je sobecké

Rodiče z opačného tábora považují ale jednání vzbouřenců za bezohlednost. „Přijde mi to jako sobectví vůči nám, kteří děti testujeme a chceme mít jistotu, že i ostatní jsou zdraví. Mnozí žijeme v domácnosti s prarodiči a to, že je dítě bezpříznakové, neznamená, že covid nemá. Známe přece případy, že právě takto se senioři nakazili a zemřeli. S postojem vedení školy nesouhlasíme a jsme rádi, že se nás obec zastala,“ řekla Helena Nováková. Stejný názor zastává i jiná matka žáka Monika Červenková, jejíž dítě do školy dojíždí ze sousední obce.

Starosta Vraného Miroslav Zázvorka je přesvědčen o tom, že v současné vyhrocené situaci je nově dosazená ředitelka jediným řešením, aby nebyl ochromen chod školy. „Problémy, které ve škole nastaly, musíme řešit už půl roku. Na počátku celého sporu bylo to, že všechny učitelky včetně ředitelky odmítly testování a paní ředitelka před svědky prohlásila, že se testovat nebude, očkovat se nenechá a nebude nikdy nosit ochranné prostředky. Na to jsem jako starosta musel reagovat,“ řekl Zázvorka.

Podle jeho slov řeší ve Vraném případ, který nemá jinde v republice obdoby. Starosta zastává názor, že obec nemůže jít proti ministerským nařízením a nelze připustit ani domácí samotestování. „V metodice z ministerstva zdravotnictví a školství neexistuje možnost, aby se děti testovaly doma. Vše se musí odehrát na půdě školy. Testy, které jsou státem hrazené, si nikdo nemůže odnášet domů. Dokonce jsme se jako obec uvolili, že na vlastní náklady pořídíme plivací testy, aby si děti nemusely strkat špejli do nosu. I to ale kantorky dosud odmítaly,“ dodal starosta. Podle jeho tvrzení nebyla vůle se domluvit.

Jak bude vypadat první zářijový týden ve vranské malotřídce, ukáží příští dny. Komu dá soud za pravdu pak následující týdny.