Jak sdělila Kladenskému deníku ředitelka Základní školy (ZŠ) Vraný Šárka Veselá, slavnost za přítomnosti místostarosty Zdeňka Bláhy uspořádala škola společně s mateřinkou pro místní v rámci projektového dne, kdy v průvodu kromě svatého Václava nechyběla ani jeho babička - svatá Ludmila, kněžna a světice od jejíhož úmrtí letos uplyne 1100 let.

„Ve škole jsme vyráběly kostýmy a materiály do průvodu, stejně jako výzdobu školy a jejího nejbližšího okolí. Zapojily se všechny velké i malé děti a myslím, že se to velmi povedlo. Na závěr průvodu, kterému vévodil statkář Václav Novák se svými koňmi, kdy v sedle seděl svatý Václav, byla dětem i ostatní veřejnosti představena legenda o patronovi české země a nechyběla ani připomínka toho, že jako chlapec dle legendy navštěvoval svatý Václav školu na nedaleké staroslavné Budči a jeho kořeny vedou dle legend i do Stochova, kde dodnes roste Svatováclavský dub. Na závěr nechyběla společná píseň. Za obnovení svatováclavské tradice jsme sklidili od vedení obce i místních poděkování,“ potvrdila Šárka Veselá, ředitelka ZŠ Vraný, která je ve funkci od počátku nového školního roku.