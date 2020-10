„Revitalizaci pěší zóny, na kterou chceme vrátit život, připravovalo vedení města již za svého minulého působení. Je tedy logické, že se k projektu bude chtít vrátit. Stejně jako autobusové nádraží i tento projekt vzešel z architektonicko-urbanistické soutěže, což je nejtransparentnější možné řízení, co se týče projektování veřejných staveb,“ říká primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

Aktuálně vedení města prověřuje stav financí a připravuje plán možných investic pro příští rok. "Přestože máme jen polovinu volebního období, budeme se snažit co nejvíce naplnit náš volební program, kvůli kterému nás naši voliči zvolili,“ zdůrazňuje primátor Milan Volf.

Kino Oko

Co se týká kina Oko, které před pár lety Kladno získalo do majetku, chce ho radnice využít po kulturu. Město totiž nevlastní žádný prostor pro pořádání kulturních akcí a v majetku nemá ani kulturní dům, sokolovnu a nepatří mu ani budova Kokosu na Sítné, kde se konají městská zasedání. „V budově Oka by se mohla konat jak zastupitelstva, plesy, mohla by zde být malá divadelní scéna i koncertní sál,“ nastínil již před časem své představy Milan Volf.

Bývalý primátor Kladna, Dan Jiránek (ODS) zastává poněkud opačný názor. „Město nevlastní prostory pro pořádání plesů. To je fakt. Nevlastnilo je nikdy. Pokud jsou ve městě prostory vhodné pro kulturu jako je bývalé kino Sokol nebo Kulturní dům. Je tedy zbytečné jim za peníze daňových poplatníků stavět konkurenci. Co se týče bývalého kina Oko náš pohled byl, nechat ho prohlásit za brownfield, kterým skutečně je, a použít ho například pro podporu on-line výuky, nebo pro účely vzdělávání či školství v širším slova smyslu,“ říká Jiránek.

Takový záměr zde sice byl, přesto je pravdou, že bývalé vedení města za primátora Jiránka již v červenci nabídlo Oko k prodeji za 36,5 milionu korun. Tomu chce současná kladenská radnice zamezit.

Autobusové nádraží

Co se týká přestavby autobusového nádraží, bývalé vedení města s primátorem Danem Jiránkem (ODS) původní projekt na nový terminál, vytvořený za Milana Volfa, výrazně okleštilo a změnilo. Dle Volfa byla promarněna i přislíbená dotace ve výši 100 milionů korun na vytvoření terminálu. Stavební povolení na autobusové nádraží, kde mělo být výhledově vytvořeno i podzemní parkoviště, navíc bývalé vedení zrušilo.

„Den před vypršením lhůty se odvolal jeden účastník řízení, který před tím se vším souhlasil a bylo mu ve všem vyhověno,“ vysvětluje historii projektu mluvčí kladenské radnice Lenka Růžková. Zatím proto není jasné, kdy se nového autobusáku Kladeňáci vůbec dočkají.

Dnes opoziční Dan Jiránek postup obhajuje tím, že město za jeho vedení neodmítlo dotaci, ale stavební řízení skončilo dávno po tom, co ji bylo možné čerpat. „Předesílám, že o stavební povolení požádalo minulé vedení města za primátora Volfa,“ zdůraznil Jiránek, jenž původně plánované předláždění pěší zóny či vybudování velkolepého podzemní parkoviště na autobusovém nádraží považuje za trestuhodné a zbytečné vyhazování peněz.

Současná radnice je proto přesvědčena o tom, že propadnutí stavebního povolení na autobusák bylo tehdy provedeno účelově, aby původní projekt nebylo snadné obnovit. Následně pak přišla bývala radnice s levnějším provedením.

Vedení současné radnice to vidí opět jinak: „Projekt autobusového nádraží, který vytvořilo bývalé vedení města za primátora Dana Jiránka, byl sice levnější, ale pro Kladno naprosto nevhodný. Navíc ho vytvářeli projektanti, nikoli architekti. Cílem současného vedení města není zastavět atraktivní centrum Kladna parkovištěm, které má být reprezentativním místem a Kladno moderním městem,“ sdělila mluvčí kladenské radnice Lenka Růžková.

Kladno bude proto hledat nové cesty, jak projekt v budoucnu uskutečnit a připravuje i rozpočtové provizorium,“ uzavřela Růžková.