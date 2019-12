Výběrové řízení na opravu kladenského zimáku bude vypsáno v lednu

Oprava střechy kladenského zimáku, která je v havarijním stavu, zahájí město nejpozději v dubnu roku 2021 po ukončení hokejové sezony. Výběrové řízení bude vypsáno v lednu. Jedná o zakázku za zhruba 150 milionů korun. V úvaze byla i dražší varianta rekonstrukce, která by se týkala přestavby celé haly. Práce jsou odhadnuty na zhruba 700 milionů korun. To ale město z rozpočtu nebude schopné bez dotace financovat. Vše se tedy rozdělí do několika etap a let.

Jiří Chvojka (vpravo) zodpovídá, kromě jiného, také za stav střechy zimáku. V případě hustého sněžení budou muset opět pomáhat při odklízení sněhu horolezci. Nafukovací hala v sousedsví vloni nápor sněhu nevydržela. | Foto: Deník/Kateřina Nič Husárová