Roušky budou vydávány pouze po telefonické domluvě, přičemž kontaktní linka je 312 522 238. Ta je v provozu vždy v době od 8 do 16 hodin. Roušky (maximálně dva kusy na osobu) se vydávají v pracovní dny, a to od 8 do 13 hodin.